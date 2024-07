Rama ‘naka-move on’ na bahin sa isyo sa LCP

Kapin sa usa ka semana human gitangtang isip national executive president sa League of Cities of the Philippines (LCP), si preventively suspended Cebu City Mayor Michael Rama naka-move on na human dili na siya mangita og legal action ug nipadayag og kompiyansa sa kasamtangang interim board.

Kini sukwahi sa iyang pamahayag nga gipagawas niadtong Hulyo 19, 2024 diin iyang gipangutana ang validity sa maong lakang.

Si Rama, sa usa ka zoom conference niadtong Sabado, Hulyo 27, niingon nga wala na siya’y pagduha-duha bahin sa bag-ohay nga desisyon sa LCP national executive board ug nihangyo alang sa usa ka husto ug pormal nga turnover sa mga responsibilidad pinaagi sa usa ka general assembly.

Ang napili nga mayor gusto na lang nga ipresentar ang iyang mga nahimo ngadto sa ubang mga miyembro ug ang mga taho bahin sa kasamtangang kahimtang sa liga ubos sa iyang pagdumala.

Ang desisyon sa LCP national executive board sa pagtangtang kang Rama tungod kay giisip siya nga “absent” samtang nagserbisyo siya sa iyang preventive suspension order sukad niadtong Mayo 10, 2024

Pinaagi sa LCP National Executive Board Resolution 2024-06, si Rama niingon nga temporaryong gipulihan ni national executive vice president ug Quezon City Mayor Ma. Josefina “Joy” Belmonte-Alimurung isip acting national president karon.

“I have no qualms in having my ever reliable and dedicated executive vice president leading the league,” matod ni Rama.

“Mayor Joy Belmonte has always been a team player and a truly inspirational mayor of Quezon City. I wish and pray that the league will continue to move under the compass of its duly formulated strategic plan,” dugang niya.

Si Rama niingon nga ang pagpangita og legal nga remedyo magresulta lang sa mga panagbangi ug problema tali sa mga miyembro, ug nidugang nga dili kini makapahimos sa interes sa liga.

Gipasabot usab niya nga ang liga nagtinguha nga solusyonan ang lainlaing mga kabalaka ug mopasaka sa kalambuan sa matag siyudad sa nasod.

Si Rama ug pito ka uban pang mga opisyal sa siyudad gi-preventively suspend sa Office of the Ombudsman tungod sa wala pagbayad sa suweldo sa upat ka regular nga mga empleyado sa siyudad sulod sa pipila ka buwan.

Si Rama napili isip presidente sa LCP atol sa general assembly niadtong Hulyo 21, 2022, human nakakuha og 96 gikan sa 110 ka mga boto gikan sa mga mayor sa mga siyudad.

Ang LCP naporma niadtong Hulyo 25, 1987, pinaagi sa usa ka executive order nga gipagawas sa namatay nga si Presidente Corazon Aquino nga adunay katuyoan sa pagtubag sa mga isyo nga nakaapekto sa administrasyon sa gobyerno sa siyudad, nga gipormalisa sa Section 499 sa Local Government Code of the Philippines.

Sugod sa 2019, ang liga adunay 146 ka mga miyembro. / EHP