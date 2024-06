Rama nanawagan og kahiusahan alang sa Palaro

“Manginlabot ug motu­nga” si Cebu City Mayor Michael Rama sa Palarong Pambansa 2024 nga magsugod sa Hulyo 9, 2024, taliwala sa pagsilbi karon sa iyang unom ka nga buwan nga preventive suspension su­kad niadtong Mayo 10, 2024.

Sa usa ka press conference Huwebes, Hunyo 27, 2024, nanawagan si Rama nga ihiklin ang mga kalainan sa politika, inay gitutokan ang kalampusan sa pag-host sa dakbayan sa labing dako nga sporting event sa nasod.

“Let this Palarong Pambansa be the best one yet, di mani ma best one yet kung ang ending nato mag-away, magbuhat og mga issue,” matod ni Rama.

Sa gibasa nga pamahayag atol sa press conference, nanawagan si Rama sa mga lider sa gobyerno ug politika nga maghiusa alang sa kalampusan sa sporting event.

“I am, therefore, calling upon every Cebuanos — our esteemed leaders and dear constituents alike — to be united, to cooperate, to support, and to undertake efforts to help make this event a resounding success. I am also imploring upon the clergy, headed by our very own Archbishop Jose Palma, and all members of the religious sector to pray and extend their blessings to this event so that the Palaro will have the mantle of spiritual guidance and heavenly protection all throughout the entire period of competition,” tipil sa gibasa nga pamahayag ni Rama.

Si Rama nipadayag usab og pagsalig ug pagsalig sa iyang legal team labot sa legalidad sa iyang pagtambong samtang nagsilbi sa iyang pagkasuspenso.

“I have my lawyers... this is a public affair. I am not not convicted in court, even people convicted in court, but already being given parole can roam around. How much more your mayor who is placed under preventive suspension,” pasabot ni Rama.

Dihang gipangutana kon unsay iyang kalambigitan sa Palaro, si Rama walay tino nga tubag gawas sa pag-ingon nga “apil-apilon lagi ko.”

Matod ni Rama nga nihimo na siya og walk-through uban sa chairman sa Cebu City Sports Commission nga si John Pages, apan wala niya hisgoti ang petsa.

Giingon usab niya nga nakigsulti siya sa tanan nga mga tawo nga nalambigit sa Palaro, nagsulti kanila nga gusto niya nga moapil.

“I’ll exercise my citizen’s responsibility, though preventively suspended, but still elected,” matod ni Rama.

“Wa may maka-stop nako kung maglakaw ko ba nya pasudlon man sad ko didto. Ngano di man sad ko pasudlon nga elected man ko, nya public mana,” dason niya.

Si Acting Vice Mayor Donaldo Hontiveros nitambong usab sa press conference ni Rama ug nipahayag sa paglaom nga motambong usab si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia.

MGA ATLETA, COACHES

Ang dakbayan sa Sugbo nagpaabot nga 10,000 ngadto sa 12,000 ka mga indibiduwal, mga atleta ug coaches sa Pakaro gikan sa Hulyo 9 ngadto sa Hulyo 16, 2024.

Hinuon, sa Hulyo 7 ug 8, ipahigayon ang solidarity meetings ug refresher courses alang sa tanang mga pangulo sa kalihokan. Ang opening ceremony gikatakda karong Hulyo 9 sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Ang Palaro adunay usa ka adlaw nga pahulay sa Hulyo 10 sa dili pa ang pormal nga pagsugod sa kompetisyon sa Hulyo 11-15. Kini adunay 28 ka sports. Ang closing ceremony gikatakda sa Hulyo 16, 2024 sa CCSC.

Ang mga delegasyon sa atleta mobiya sa Hulyo 17. / AML