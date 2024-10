Rama nanawagan SC, pugngan ang dismissal order

Si suspended Cebu City Mayor Michael Rama nga bag-ohay lang gi-dismiss sa Office of the Ombudsman tungod sa kasong nepotism, ang mihangyo sa Korte Suprema (SC) nga babagan ang Commission on Elections (Comelec) sa pagpatuman sa iyang dismissal ug disqualification.

Si Rama nisang-at og petition for certiorari and prohibition batok sa Comelec niadtong Lunes, Oktubre 7, 2024.

Sa 36 ka pahina nga kopya sa pleading, si Rama nag-ampo alang sa SC nga mahatag ang ilang petisyon uban ang aplikasyon sa pag-isyu og status quo ante order batok sa pagpatuman sa Comelec Resolution 11044-A.

Lakip sa maong resolusyon ang pagkanselar dayon sa tanang COC sa bisan kinsang kandidato nga adunay disqualification penalty gikan sa Ombudsman.

Giawhag ni Rama ang SC nga ideklarar nga null and void ang Comelec resolution tungod sa kakuwang sa hurisdiksyon sa poll body.

Nangayo sab siya og dinaliang motion alang sa pagpahigayon og special raffle.

Ang pagsang-at sa petisyon nitumaw human gitaktak sa Ombudsman si Rama sa iyang katungdanan sa public office ingon man ang perpetual disqualification sa reemployment sa serbisyo sa gobiyerno human siya mapamatud-ang sad-an sa nepotism ug grave misconduct sa pagtudlo sa iyang duha ka mga bayaw sa mga posisyon sa Cebu City Hall. / EHP