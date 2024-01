Rama naneguro nga SRP maandam sa Sinulog 2024

Sulod sa duha ka semana, andam na ang venue sa Sinulog 2024 Grand Parade and Showdown sa South Road Properties (SRP) alang sa performance sa mga contingent, matod ni Cebu City Mayor Michael Rama.

Si Rama, sa usa ka press conference sa Martes, Enero 2, 2024, sa Cebu City Hall, niingon nga nakadawat siya og pasalig gikan mismo kang Sinulog executive committee chairman Pericles “Ricky” Dakay.

Apil na niini ang pagkompleto sa tanang trabaho’ng sibil, lakip ang pag-aspalto, pagkonkreto ug pag-instalar sa grandstand human sa duha ka semana.Si Rama nihimo og sayo sa buntag nga walk-through sa Martes sa SRP venue aron personal nga ma-supervise ang pag-usisa sa dagan sa “Sinulog sa Sugbo Philippine 2024” venue.

Ang Sinulog Grand Parade and Showdown gikatakda karong Enero 21, 2024, sa samang venue sa Sinulog sa miaging tuig.“I want to come up with the percentage (in terms of completion), but time will come nga andam na,” matod ni Rama.

DI MAHIMO

Gibalibaran ni Rama ang hangyo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga sa Enero 19, 2024 ipahigayon ang Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan, inay sa Enero 13.

Apan andam ang mayor nga ibaylo ang Sinulog sa Kabataan sa Siyudad nga ipahigayon unta sa Enero 14 ngadto na sa Enero 13, samtang sa 14, ang Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan.

Sa taho sa Public Information Office (PIO), si Rama nipasabot nga di mahimo ang hangyo sa gobernador tungod kay duol ra kaayo ang Enero 19 sa adlaw sa Sinulog grand parade nga Enero 21.Hinuon, ang mayor niingon sa press conference, diin iyang uban si Bise Mayor Raymond Alvin Garcia, nga sa Cebu City Sports Center (CCSC) ipahigayon ang duha ka mga kalihukan nga tipik sa Sinulog 2024.

Ang bise mayor maoy gisangunan ni Rama sa pagdumala sa duha ka mga kalihukan, apil na sa trapiko.

Sa miaging semana, gipahibawo ni Gobernador Garcia ang pag-apil sa Lalawigan sa Sinulog sa Kabataan, apan nihangyo siya sa Siyudad nga inay sa Enero 13, adto na kini sa Enero 19 kay aron mahatagan pa og igong panahon ang mga contingent sa pag-practice.

Nisaad usab ang gobernador sa paghatag og ayuda’ng pinansyal ngadto sa Siyudad alang sa kulturanhong tinuig nga kalihukan.

Mokabat na sa 15 ka mga local government sa Lalawigan sa Sugbo ang ningpadayag sa ilang pagsalmot.

Sa pagsuwat ning taho, wa pay reaksyon ang gobernador sa pahibawo ni Rama.

Sa miaging semana, si Rama niduaw sa CCSC aron pagsusi sa pasilidad alang sa duha ka mga Sinulog sa Kabataan.

Sa samang taho sa PIO, si City Administrator Collin Rosell nipahibawo usab nga gipabakbak na ni Rama ang separator sa rota sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) alang sa duha ka mga kalihukan aron way mangapandol sa mga ba­tan-ong dancer. / REV