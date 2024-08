Rama nangayo’g update sa kaso sa kawihian bahin sa pagkolekta, pag-dispose og basura

Contributed file photo: The Not So Late Show with Jason Monteclar

Earl Kim H. Padronia Giawhag ni Cebu City Mayor Mike Rama ang Office of the Ombudsman-Visayas nga paspasan ang imbestigasyon kabahin sa graft and plunder nga mga kaso batok sa mga opisyal ug personalidad nga nalambigt sa kahiwian kabahin sa transaksyon sa solid waste collection ug disposal niadtong 2021. Kini human nakadawat ang konseho atol sa ilang regular session niadtong Agusto 14, 2024 og kopya sa transmittal letter nga adunay petsa Hulyo 29, 2024 gikan ni National Bureau of Investigation-Central Visayas (NBI-Cevro) Director Renan Augustus Oliva. Tipik sa suwat mao ang rekomendasyon sa NBI-Cevro nga pasakaan og kaso ang ubay-ubay nga kanhi ug kasamtangang mga opisyal sa City Hall nga nalambigit ning maong isyu. Sa usa ka phone interview, si Rama nagkanayon nga wala siya’y nadawat nga update sa gipangtumbok nga mga kaso nga gisang-at sa Ombudsman-Visayas. “Asa naman sila? ... I wish fair is fair,” pangutana ni Rama ngadto sa Ombudsman-Visayas. Si Rama kasamtagan pa nga nag-serve og unom ka mga buwan nga suspensyon sa Ombudsman gikan niadtong Mayo, 2024. / EHP