Rama nangiliyupo og tabang sa pag ampo sa Sinulog

Si Cebu City Mayor Michael Rama nangayo og “tabang ug pag-ampo” sa tanan isip iyang katapusang instruksyon alang sa pagsaulog sa Sinulog sa Sugbo Philippines 2024: Still One Cebu Island.

“Ampo ug tabang, mao ra jud na. Ampo nga ang tanan miyembro sa Sinulog makatutok. Ampo nga naay maayo nga panglawas. Unya, nga ang atong mga bisita nga mahimong kabahin sa usa ka takos, hapsay ug malinawon nga Sinulog. Tabang nga dili mangita og sayop. Tabang nga magsulti sa tinuod. Tabang sa pag-behave,” matod ni Rama.

Sa interbyo niadtong Biyer­nes, Enero 19, 2024, si Rama niingon nga naghinam-hinam siyang mosaksi sa “kaleidoscopic” nga selebrasyon sa Sinulog sa South Road Properties. (SRP).

Bisan og wala niya ibutyag ang iyang mga plano bahin sa venue, giangkon ni Rama niadtong adlawa nga wala pa hingpit nahuman ang dapit.

Si Rama niingon nga nagbuhat lang sila sa ilang mga trabaho—unsay angay nilang buhaton—aron adunay makahuluganon nga selebrasyon sa Sinulog 2024, niingon nga wala siyay ikapanghambog niini.Sa dihang gipangutana kon ang mga pag-ayo sa venue usa ba sa mga assessment gikan sa miaging tuig, si Rama miingon nga “oo.”

“Of course, we have to come up something better than before, and in fact, we are also preparing it as part of the venue of Palarong Pambansa,” matod ni Rama.

Matod niya nga ang Pala­rong Pambansa ipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC), apan ang closing ceremony sa SRP diin gipahigayon ang Sinulog.

Matod niya gusto niya nga mahibaw-an sa tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan nga ang Sugbo adunay “world-class” nga SRP.

Sa dihang gipangutana kon moanhi ba sila si Presidente Ferdinan Marcos Jr. ug Bise Presidente Sara Duterte sa Pilipinas aron mosaksi sa selebrasyon, si Rama niingon nga wala siyay ideya, apan niingon nga imbitado na sila.

Sa nangagi nga mga Sinulog, dunay mga senador ug nasudnong mga opisyal nga ningbisita ug ningsaksi.

“Kon buot nila, dayega ang Ginoo. Kon dili sila moanhi, dayega ang Ginoo,” matod ni Rama.

Dugang niya nga giimbitar usab niya si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ingon man ang tanang mga mayor sa tibuok Isla sa Sugbo nga moanhi.

INSTRUKSYON

Matod ni Rama nga nahibawo na ang mga sakop sa Philippine National Police (PNP) sa angay nilang buhaton, nipasabot nga dili sila mokompyansa.

“I keep on reminding them that when the cat is away, the mouse will play. Vulnerability will always be there. Do not lo­wer you guards. All should be vigilant,” matod ni Rama.