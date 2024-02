Rama ngadto kang Gob. Garcia: Ayaw pagpanghilabot sa Siyudad

Nipadayag sa iyang kasagmuyo si Cebu City Mayor Michael Rama sa lakang ni Cebu Gobernador Gwen­dolyn Garcia ug pag-umangkon niini nga si Cebu City Bise Mayor Raymond Alvin Garcia, kinsa parehong nanawagan sa pagpahunong sa parte sa civil works sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

“Dili mag-apil apil ang gobernador,” matod ni Rama.

Si Rama niingon nga ang lakang sa bise mayor nga nagsuporta sa lakang sa iyang iyaan nga gobernador bahin sa CBRT, ‘usa ka dunggab sa likod.’

Si Rama niingon nga wala siya malipay sa privilege speech ni Bise Mayor Garcia nga sama sa nagsuporta sa memorandum sa Kapitolyo kalabut sa CBRT.

Matod niya, ang pakigpulong sa bise mayor mahimo’ng mahisgutan sa pribado.

Si Rama niingon nga ang maong butang iya usab nga gikabalak-an, sanglit iya usab nga gipreserbar ang kabilin.

Sa memorandum, unang gi-post sa social media arm sa Kapitolyo niadtong Martes sa gabii, Pebrero 27, 2024, apan gitangtang, gimandoan sa gobernador ang kontraktor sa CBRT nga hunongon ang tanang civil works sulod sa mga luna sa Kapitolyo tungod sa giingong kakuwang sa documentary permit.

Kini ang Memorandum 16-2024 nga nagmando sa Hunan Road and Bridge Construction Group Ltd. nga ihunong dayon ang pagtukod sa bus station atubangan sa Capitol building sa Osmeña Blvd., dakbayan sa Sugbo.

Sa privilege speech sa bise mayor atol sa regular session niadtong Miyerkules, Pebrero 28, nipalanog sa panawagan sa iyang iyaan tungod sa kakuwang sa permit gikan sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP).

Sa iyang pakigpulong, ang bise mayor nihangyo sa Cebu City Office of the Building Official nga moluwat og cease-and-desist order batok sa kontraktor.

Iyang gisugyot nga ipahunong sa kontraktor ang konstruksyon hangtod nga masumiter ang mas maayong desinyo ug pagtugot, lakip na apan dili limitado sa NHCP, Cultural and Historical Affairs Office of Cebu City (CHAC), ug sa Konseho sa dakbayan.

Giawhag usab niya ang CHAC nga makigtambayayong sa ilang mga katugbang sa Probinsiya sa Sugbo aron masusi ang mga alternatibong disenyo, pagseguro nga kini mas haom ug nahiuyon sa kasamtangang mga balaod ug polisiya. /