Rama padayon sa social media arm sa City Hall

Padayon nga nagpakita si Cebu City Mayor Michael Rama sa social media platform sa Kagamhanan Dakbayan sa Sugbo taliwala sa iyang preventive suspension.

Hinuon, ning higayuna, si Rama wala na mamulong pinaagi sa iyang programa nga ‘Ingna’ng Mayor,’ kondili pinaagi sa ‘Kumusta ka Sugbo?’

Kaduha na nipakita si Rama pinaagi sa ‘Kumusta ka Sugbo’ niadtong Mayo 14 ug Mayo 16, 2024, lima ka adlaw human gipatuman ang preventive suspension niadtong Biyernes, Mayo 10, 2024.

Ang Mayo 14 mao ang ika-23 nga yugto sa Kumusta ka Sugbo, samtang ang Mayo 16 mao ang ika-24 nga yugto niini.

Sa Marso 14, gituki ni Rama ang pagpangandam sa iyang legal team isip tubag sa preventive suspension ug ubang mga butang sama sa iyang pagpangandam sa pag-file sa certificates of candidacy.

Atol sa duha ka pagpakita, si Rama gi-interview pinaagi sa Zoom nga gi-host ni Vilma Andales.

Si Rama ug laing pito ka mga opisyal sa dakbayan gisuspenso sa Office of the Ombudsman sulod sa unom ka buwan tungod sa wa pagpagawas sa sweldo sa upat ka regular employees sa City Assessor’s Office.

Sa pakighinabi sa Huwebes, Mayo 16, 2024, si Rama niingon nga ang katuyoan sa publicly funded teleradio program mao ang paghatag sa tanan og access aron madungog ug iyang giklaro nga wa pa siya nasilutan bisan sa iyang preventive suspension.

“Gimugna nato ang radio media network aron mahimo siyang medium aron maka-interview aron ang tinuoray mogawas,” matod ni Rama.

Sa dihang gipangutana kon unsay iyang gibati, si Rama niingon nga maayo na kaayo siya ug nangandam sa iyang personal nga mga kalihukan.

Samtang, pipila ka local government units, kasagaran gikan sa Luzon, gawas sa Siyudad sa Iloilo, nipadayag og suporta kang Rama.

Atol ning pagsuwat, wa pay local government unit sa Sugbo nga nipadayag og susamang suporta kang Rama, apan dul-an sa 22 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo nakahimo niini. Naglakip sa Hipodromo, Carreta, T. Padilla, Tejero, San Roque, Ermita, Lusaran, Cambinocot, Calamba, Buhisan, Kalunasan, Labangon, Kinasang-an, Duljo-Fatima, Mambaling, Bon­bon, Malubog, Busay, Gu­ba, Guadalupe, Cogon Pardo, Sinsin, Capitol Site, Adlaon, ug Pasil.

Ang SunStar Cebu nisuway pagkuha og komento gikan sa Department of the Interior and Local Government (DILG), apan atol ning pagsuwat, wala pa kini motubag.

Si Cerwin Eviota, Special Assistant for Communication, nitug-an sa SunStar Cebu sa Lunes, Agusto 14, 2023, nga ang People’s Progressive Radio Media Network (PPRMN) gilusad aron pagdasig sa partisipasyon sa katawhan sa mga kalihukan sa dakbayan ug sa pagpahibalo kanila mahitungod sa kamatuoran sa gibuhat sa siyudad.

Dihang gikuhaan og komento, si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niingon nga di pa siya mokomento kay iya pa kining susihon una. / AML