Rama, Rosell napamatud-an nga nag-abuso sa gahom

Napamatud-an sa Office of the Ombudsman sila si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama ug kanhi City Assessor Maria Theresa Rosell nga guilty sa oppression ug grave abuse of authority kalabot sa reassignment sa upat ka kawani gikan sa City Assessor’s Office niadtong 2023.
Ang upat ka mga nagreklamo mao sila Filomena Atuel, Maria Almicar Diongzon, Sybil Ann Ybañez, ug Chito Dela Cerna nga nipasangil kang Rama ug Rosell sa paghimo og mga aksiyon nga prejudicial to the best interest of public service.
Sa desisyon nga giisyu niadtong Septiyembre 1, 2025, ang Ombudsman nagkanayon nga ang duha ka opisyal nagpakita og kabangis , kaseryoso, ug excessive use of authority sa dihang gimando ang pagbalhin sa mga regular nga empleyado nga way balido nga justification.
Ang mga apektadong kawani gitangtang sab sa payroll ug gipasagdan nga walay tino nga katungdanan nga nagpugong kanila sa paghimo sa ilang regular nga mga gimbuhaton.
Gipahamtang sa Ombudsman ang maximum penalty nga usa ka tuig nga suspension gikan sa serbisyo.
Apan tungod kay si Rama napilde sa eleksyon sa Mayo 2025 ug si Rosell wala na sab sa serbisyo, gi-convert sa Ombudsman ang suspension ngadto sa multa nga katumbas sa unom ka bulan nga suweldo.
Gidugang niini nga ubos sa Section 55 sa samang rules, kon ang respondent makaplagan nga sad-an sa daghang counts sa samang opensa, ang maximum penalty ang ipahamtang bisan pa sa mitigating circumstances.
Ang samang desisyon, giabsuwelto sila si kanhi City Administrator Collin Rosell ug lima pa ka opisyal sa City Assessor’s Office tungod sa kakulang sa substantial evidence. / CAV