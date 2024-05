Rama, Rosell wala diha pag-serve sa suspension

Ang Department of the Interior and Local Government (DILG 7) napakyas pagsilbi sa preventive suspension order kang Cebu City Mayor Michael Rama ug laing pito ka mga opisyal human sa makadaghang mga pagsulay sa Biyernes, Mayo 10, 2024.

Pasado alas 11 Biyernes sa buntag, niabot sa buhatan sa mayor ang suspension order aron i-serve sa opisyal sa DILG.

Apan, wala diha si Rama sa iyang buhatan, ug nagdumili usab ang iyang mga kawani sa pagdawat niini.

Niadto dayon ang DILG officials sa buhatan sa City Administrator nga nalakip sa suspension order, apan wala sab si Rosell, ug nagdumili ang iyang mga kawani sa pagdawat.

Tungod kay way nangahas sa pagdawat sa suspension order, si DILG 7 Regional Director Leocadio Trovela unang ni-post sa preventive suspension order alang kang City Assessor’s Office officer-in-charge Ma. Theresa Rosell ug gitudlo nga assistant department head nga si Francis May Jacaban sa buhatan niini.

Dihang gipangutana kon ang pag-post sa mga mando sa suspensyon sa mga pultahan sa buhatan maisip ba nga opisyal nga gihimo, si Trovela niingon nga dili.

Matod pa ni Trovela nga ang ilang gihatag mga notisya lang, sanglit sa Biyernes, Mayo 10, 2024, wala pa mapatuman ang suspension order.

Bisan pa, ang mga dokumento klaro nga mabasa: “Implementation of the order dated May 2, 2024 from the Office of the Ombudsman in OMB-C-A-APR-24-0033 entitled: ‘Filomena E. Atuel, et al. vs. Michael L. Rama, et al.’”

Sila si Rama, Rosell ug laing mga opisyal sa City Assesor’s Office gipahamtangan og unom ka buwan nga preventive suspension sa Ombudsman tungod sa reklamo sa upat ka mga kawani sa city hall nga wa masuweldohi og pipila ka mga buwan.

Ang mao nga mga kawani gibalhin og laing mga departamento. / AML