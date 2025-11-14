Rama sa iyang diskwalipikasyon: Layo pa sa katapusan

Niluwat og pamahayag si kanhi Mayor Michael “Mike” Rama niadtong Biyernes, Nobiyembre 14, 2025, nga ang desisyon sa Commission on Elections (Comelec) nga nagdiskwalipika kaniya layo pa sa katapusan ug iya kining gihulagway nga usa ka serye sa mga kasong politikal nga gibalik-balik og puntirya kaniya sulod sa mga katuigan.
Matod ni Rama nga ang desisyon nga nag-agad sa usa ka hukom sa Ombudsman nga nagsilot kaniya sa administratiba, gigamit na karon isip hinagiban aron pagpahisalaag sa publiko ug pag-impluwensya sa dagan sa politika sa dili pa ang sunod nga eleksiyon.
“This is not over. The people are being fed manipulative narratives and twisted conclusions,” matod ni Rama nga nagpasidaan nga ang desisyon naghatag og kalibog sa iyang mga supporters ug nagpakusog sa tensiyon sulod sa mga kampo sa politika sa Siyudad sa Sugbo.
Si Rama nisugyot nga ang kaso sa diskwalipikasyon kabahin sa balik-balik nga sumbanan sa mga pag-atake nga gituyo aron gub-on ang iyang kredibilidad ug paluyahon ang baroganan sa Partido Barug.
“When will this ever end? What else is new?” After thirty-six years of service without corruption, I could have retired quietly. But I will not surrender to the satisfaction of those who orchestrate these persecutions,” sumala sa kanhi mayor.
Gipasiugda ni Rama nga dili pa executory ang desisyon sa Comelec nga nagtimaan nga ang iyang legal team nag-andam na og mga paagi sa pagkontra aron supakon ang desisyon atubangan sa mas taas nga mga korte.
Gitawag niya ang maong kalambuan nga “the beginning of a long and thorny road toward truth, freedom, and justice,” nga nagtimaan sa usa ka dugay nga politikal ug legal nga gubat nga mahimong mosangpot og political realignment sa Siyudad sa Sugbo.
Ang lig-on nga baruganan sa kanhi mayor nigawas samtang ang iyang mga kaalyado sa Partido Barug hilom nga nagsusi sa epekto sa maong desisyon sa ilang umaabot nga plano sa eleksiyon.
Nagkanayon ang mga political observer nga ang isyu sa diskuwalipikasyon mahimong mosulay sa panaghiusa sa partido, ilabi na kay ang rival nga mga grupo paspas nga nisakay aron mapuslan ang kontrobersiya. / CAV