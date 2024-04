Rama sa nang-hire sa JOs: Kamoy sweldo

Giawhag ni Cebu City Mayor Michael Rama kadtong mitugot nga makatrabaho ang mga job order (JO) personnel sa City Hall sugod niadtong Enero ning tuiga nga walay appointment maoy manubag sa pagsweldo kanila.

Kini nga desisyon nahitabo tungod kay ang tulo ka buwan nga sweldo sa mga JO personnel nagpabilin nga wala mabayri tungod sa nagpadayon nga appointment renewal.

“Those (who are) until now working since January and not being covered, but (were) allowed to work, whoever allowed them to work should take the responsibility of paying them,” matod ni Rama sa usa ka press conference sa Lunes, Abril 8, 2024.

Si Rama niingon nga mas gusto niya kining mga tawhana nga tawgon nga adunay “project-based employment contracts” kaysa tawgon nga “job order personnel.”

Dihang gipangutana kon makadawat pa ba og bayad ang mga JO kansang appointment wala na ma-renew sukad niadtong Enero, si Rama nagdumili sa pagtubag sa pangutana.

“I cannot answer that until I (get to) know kinsa ni. Kinsay nanghinambog. Unsa ni ilang trabaho, aron mahibaw-an nato (what were their jobs, so we would know), then action will be taken upon facts and documentations presented,” matod ni Rama.

“That should have been covered and even before another appointment will be issued, covering from May onward,” dugang niya.

Ang SunStar Cebu nisuway pagkuha og mga komentaryo gikan sa mga empleyado sa JO sa City Hall. Hinunoa, ang mga giduol alang sa komento nagdumili nga mainterbyu, tungod sa kahadlok sa mga epekto gikan sa ilang mga labaw.

Sa usa ka interbyo kaniadtong Lunes, Abril 8, ang pangulo sa Human Resources and Development Management Office nga si Henry Tomalabcab niingon nga daghang mga hinungdan, lakip ang dokumentasyon ug mga paglangan sa pamaagi, ang hinungdan sa pagkalangan sa mga appointment sa JO.

Sa miaging pakighinabi sa usa ka babaye nga JO, kinsa nihangyo nga dili nganlan, siya niingon nga sa 21 ka JO sa iyang departamento, walo na lang ang nahibilin.

“Ang uban wala na g’yud sila nag-duty since January... Actually, depende ra man sa department head kon mopa­dayon mo. Ang uban man gud, I think wala na sila nagpadayon kay syempre ikaw daw wala nay appointment, magtrabaho sila walay assurance,” matod niya.

Sa laing bahin, pipila ka mga JO gikan sa Department of Public Services nitaho nga nakadawat na sila sa ilang sweldo alang sa Enero ug Peb­rero, ug kasamtangan silang nagpaabot sa bayad sa Marso. / AML