Rama: Sinulog sa SRP lagi

Ang Sinulog Festival sa Enero sunod tuig motunob gihapon balik sa kontrobersiyal nga South Road Properties (SRP), bisan pa sa mga panawagan nga ibalik kini sa naandang venue sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Nagpabiling lig-on si City Mayor Michael “Mike” Rama sa iyang desisyon nga ang Sinulog Grand Parade, lakip na ang street dancing ug ritual showdown, adto ipahigayon sa SRP.

“I would like to repeat, my stance have not change. SRP, we had it last time [didto], we should have it [ there] again... In God we trust,” matod ni Rama atol sa iyang online program nga “Ingna’ng Mayor” sa Martes, Disyembre 12, 2023.

Iya kining giluwatan nga deklarasyon taliwa sa mga hangyo ni Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia nga ibalik kini sa CCSC.

Gihimakak usab sa mayor ang mga pasangil nga wala pa makapangandam ang Siyudad alang sa sunod tuig nga Sinulog.

Si Rama, kinsa kasamtangang nagbakasyon samtang nag-estar sa Australia, niingon nga nagsugod na ang pagpangandam alang sa Sinulog nga gitawag og Sinulog Sa Sugbo Philippines 2024 sukad niadtong Agusto ning tuiga.

ABELLANA

Niadtong Disyembre 6, human sa tigom ni Sinulog Foundation Inc.(SFI) Executive Director Elmer “Jojo” Labella, si Garcia nipadayag sa iyang kaandam nga mosuporta sa Sinulog 2024 kon kini ipahigayon sa CCSC.

Atol sa tigom sa Kapitolyo, ang gobernador niingon usab nga iyang ipabilin ang naandang P20 milyunes nga donasyon sa SFI kon ang venue naa sa CCSC, tumong nga “mabalik ang espirito sa Sinulog.”

Sa laing bahin, sa way pagtino o pagdirekta kang kinsa, si Rama nihatag og gibug-aton sa iyang programa nga kadtong andam mohatag og tabang kinahanglang maglikay sa pagpahamtang og mga kondisyon nga gipataban sa tabang.

“Kadtong gustong motabang, tabangan lang, tabangan, ug tabang nga way apil nga kondisyon, kay konmangayo ta og tabang, ihalad nato sa pagtuo kang Sñr. Sto. Niño,” matod niya sa Cebuano.

Karong bag-o, labing minos 18 ka mga mayor sa lungsod ug dakbayan ubos sa Probinsiya sa Sugbo ang nipalanog sa panawagan ni Garcia, nipadayag sa ilang suporta pinaagi sa mga pamahayag nga gi-post sa media arm sa Kapitolyo nga Sugbo News.

Apil na niini ang mga pamahayag sa Sinulog-crowd favorites, Talisay City ug Carcar City, uban nila ni Mayor Samsam Gullas ug Mayor Patrick Barcenas, matag usa, nga klarong nihatag og gibug-aton sa ilang suporta sa pagpahigayon sa festival sa ‘Abellana’.

Gipakita usab sa Sugbo News ang pamahayag sa suporta gikan ni Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, kinsa kasamtangang acting mayor.

Sayo ning tuiga atol sa Sinulog 2023, nga gipahigayon sa SRP sa unang higayon niadtong Enero, daghang mga reklamo ang ningtumaw gikan sa mga partisipante ug mga tumatan-aw, lakip na ang kakuwang sa landong alang sa proteksyon gikan sa mga elemento, kakuwang sa kasilyas, ug lapukon nga yuta, ug uban pang mga isyo.