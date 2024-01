Rama supak sa awhag paghunong sa BRT project

Kinahanglang ihunong na ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project diin gisugdan na pagtrabaho ang Package 1 gikan sa Kapitolyo sa Osmeña Blvd. ngadto sa Cebu South Bus Terminal sa N. Bacalso Ave, dakbayan sa Sugbo.

Mao kini ang gisulti ni Cebu City Councilor Jocelyn Pesquera human si Konsehal James Anthony Cuenco, committee on transportation chairman, nibutyag sa daghang lapses ug isyo nga naglibot sa proyekto, lakip na ang pagkalangay niini sa pagpatuman, pagsaka sa gasto, ug ang dili maayong pagplano ug disenyo niini.

Apan si Cebu City Mayor Michael Rama supak niini.

Ang CBRT dunay tulo ka packages sa gitas-on nga kapin sa 13 ka kilometros, diin magasto niini niburot ngadto sa kapin sa P28 bilyunes gikan sa orihinal nga kapin sa P16 bilyunes.

“Though he did not really categorically say to stop the BRT project, but it’s really, I would really push for the council to take a stand and stop the CBRT project,” matod ni Pesquera atol sa regular session niadtong Miyerkules, Enero 10, 2024.

Si Pesquera niingon nga sukad pa sa sinugdanan, ilabi na dihang iyang nahibaw-an nga ang susamang proyekto sa ubang nasod sama sa Curitiba, Brazil o sa Aminabad, India wala nagmalampuson, supak na siya daan.

REEVALUATION

Gihatagan og gibug-aton ni Cuenco ang dugay nga traffic gridlock tungod sa pagtukod sa BRT sa mga residente, commuters ug mga negosyo.

Nanawagan siya alang sa usa ka reassessment sa kaarang sa proyekto alang sa mga alternatibong solusyon sa trapiko aron matubag ang mga hagit sa transportasyon.

Usa sa iyang gitumbok ang taas nga panahon sa pagpatuman sa proyekto nga unang gisugyot niadtong 1996.

Gipadayag usab ni Cuenco ang mga kabalaka bahin sa gisugyot nga gitas-on ug gilapdon sa dalan sa BRT, tungod sa mga sayop sa karon nga disenyo.

“First, the Hanoi BRT system was installed on narrow roads, operating only a mere 14 kilometers, similar to our 13.8-kilometer BRT Packages 1 & 2. Second, the exclusive BRT lane was frequently encroached on by private vehicles; and third, riding private vehicles remained the popular choice,” matod ni Cuenco.

“Why wait until 2027 or beyond to check if it is a failure when the circumstances are already too similar to the cities that were unsuccessful with their BRT systems?” matod i Cuenco.

RAMA SUPAK

“Scrapping the Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) is the most stupid thing to do.”

Si Rama niingon nga posibleng adunay kausaban, apan ang pagbasura sa proyekto dili angay nga kapilian.

Si Rama niingon nga ang pag-aprobar sa maong proyekto dili sayon ​​ug dili sayon ​​alang kang kanhi mayor Tomas Osmeña nga palapdan kini sa bahin sa appropriation.

“We have to be very extra careful, liman ka imo e-scrap. Kinsa na lang magpautang nato kon mao ning kalakiha? Giaprubahan, gipirmahan, gipun-an pa nya human ipa-scrap, that’s why I say very stupid,” matod ni Rama.

Mao kini ang gisulti ni Rama kalabot sa sugyot ni Pesquera sa pagpahunong sa CBRT atol sa segment nga ‘Igna’ng Mayor’ sa Sugboanon Channel niadtong Huwebes, Enero 11, 2024.

Si Rama niingon nga “offensive” ang mga pamahayag nila ni Pesquera, majority floor leader, ug Cuenco.

"Not fair to Mayor Mike Rama, but I don't know with Mayor Tommy Osmeña, and I cannot tell also for late Mayor Edgardo Labella.