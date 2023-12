Rama tak-om sa P25.8B budget

Sa pagtapos sa tuig, nagpakahilom gihapon si Cebu City Mayor Michael Rama bahin sa pag-aprobar sa Cebu City Council sa P25.8 bilyunes nga annual budget sa tuig 2024.

“It is incumbent on me to look at it from the point of view of the executive,” matod ni Rama, agi’g tubag sa mga pangutana kalabot sa iyang baruganan sa giaprobahan nga budget, atol sa Sugboanon Channel nga ‘Ingna’ng Mayor’ sa Huwebes, Disyembre 28.

Si Rama, sa iyang 31 ka tuig nga paglingkod sa serbisyo publiko ug upat ka termino isip mayor, nipadayag nga kinahanglan nga susihon ang minutes sa mga diskusyon sa badyet, gipatugbaw sa gahin alang sa mga bonus, busa dili pa siya makahatag og tubag. “Leave it to me because as a chief executive for 31 years in public service, four terms as mayor I have all the courses of actions,” matod ni Rama.

Sa pagtubag sa mga kabalaka bahin sa iyang pagkalangan sa pagtubag, si Rama nipasalig nga moluwat og pamahayag sa saktong panahon.