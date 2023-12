Rama wa ‘mahimuot’ sa gipasar nga budget

Gipadayag ni Cebu City Mayor Michael Rama nga wa siya mahimuot sa napasar sa City Council nga 2024 annual budget, gikan sa iyang giduso nga P100 bilyunes ngadto na lang sa P22 bilyunes.

Atol sa Christmas party sa City Hall niadtong Huwebes, Disyembre 21, 2023, si Rama niingon nga iyang susihon ang pag-aprubar sa Konseho sa Dakbayan sa ordinansa kalabot sa annual budget.

“I am reserving my comment on the matter until I talk with the Local Finance Committee (LFC). And I will do the scrutiny on the deliberation of the Sanggunian and I will make a clear position on the matter,” matod ni Rama bahin sa iyang himuong lakang bahin sa budget.

Sa text message niadtong Huwebes, Disyembre 21, 2023, dihang gipangutana ba­hin sa iyang baruganan sa pag-aprobar sa P22 bilyunes nga annual budget, si Cebu City Budget Officer lawyer Jerone Castillo niingon nga makigtagbo gihapon siya kang Rama ug ni Cebu City Administrator Collin Rosell sa paghisgot sa maong butang.

Niadtong Miyerkules, Dis­yembre 20, 2023, ang Sangguniang Panlungsod niaprubar lang sa kapin sa P20 bilyunes nga budget.

Sa kinatibuk-ang budget, P19.998 bilyunes ang igahin alang sa general fund proper, nga naglangkob sa personal services, maintenance and other operating expenses (MOOE), ug capital outlay. Laing P2.055 bilyunes alang sa mga espesyal nga account.

Ang author sa annual budget ordinance mao sila si City Councilors Noel Wenceslao ug Jocelyn Pesquera.

Sa laing bahin, gimanduan ni Rama ang LFC nga i-release ang P20,000 nga Christmas bonus sa tanang regular ug kaswal nga empleyado, ug ang P5,000 nga gratuity pay para sa job order personnel sa Biyernes, Disyembre 22, 2023.

Si Rama niingon nga mopirma siya alang sa pagpagawas sa bugtong giaprobahan nga kantidad sa City Council alang sa Christmas bonus ug gratuity pay, apan di siya mohunong sa nahabilin nga balanse, nga nagkanayon nga ang politika adunay tipik sa desisyon sa Konseho.

“In the interim, I will sign for the release of the P20,000 but we will not stop towards the balance. And likewise the P5,000 (for JOs). And please make it available tomorrow (Dec. 22),” matod ni Rama.

Niadtong Oktubre 23, 2023, si Bise Mayor Raymond Alvin Garcia nipahibawo, sumala sa gisugo kaniya ni Rama, nga ang mga empleyado sa Cebu City Hall makadawat og Christmas bonus nga P35,000, nga dakong usbaw gikan sa P20,000 sa miaging tuig.

Apan niadtong Disyembre 13, 2023, giaprubahan lang sa City Council ang pagha­tag og P20,000 nga bonus alang sa casual ug regular, ug P5,000 alang sa JOs, sa dihang giaprubahan niini ang ordinansa nga naghatag og pagtugot sa ikaduhang supplemental budget nga mokabat sa P337.9 milyunes.

Niadtong Disyembre 18, 2023, giawhag ni Rama ang mga sakop sa Sangguniang Panlungsod nga ikonsiderar pag-usab ang ilang pagdumili nga ihatag sa Siyudad ang P35,000 nga Christmas bonus sa mga kaswal ug regular nga empleyado, ug P10,000 nga gratuity pay sa mga JO, nga iyang gisaad kanila sa sayo pa.

“Ready ko mopirma og mga dokumento. Ipadala nako sa Konseho. Ikaduha, mangayo kog special session. I will appeal to them, crying, please council make City Hall employees happy. I am back, and I will fight for it,” dason ni Rama.