Rama: Walay gamit, skywalks tangtangon

Human sa demolisyon sa duha ka mga skywalk sa Osmeña Boulevard, si Cebu City Mayor Michael Rama nipahibawo sa plano nga tangtangon ang tanang nahibiling skywalks sulod sa hurisdiksyon sa dakbayan.

Sa online program sa Cebu City Hall nga ‘Ingna’ng Mayor’ sa Huwebes, Marso 14, 2024, si Rama niingon nga ang skywalks wala magsilbi sa ilang katuyoan.

Si Rama niingon nga ang skywalks nahimong interim drop-in center sa pipila ka mga medicant.

Matod niya ang mga skywalk nahimo usab nga public comfort rooms, sala, ug living quarters.

“Ang mga tawo, they cannot even watch what they will see if they are to watch. Ang problema sa uban mo watch sila pero dili kita,” matod ni Rama.

Si Rama niingon nga ang skywalk sa Day-as adunay usa ka tumoy nga konektado sa sidewalk.

Sa Banilad, ang usa ka kilid sa skywalk matapos sa sidewalk, samtang ang pikas tumoy padulong sa parking area sa jeepney.

Dugang pa, ang ubang mga skywalk adunay usa ka tumoy nga konektado sa usa ka sidewalk ug ang pikas tumoy padulong sa mga establisemento.

Namatikdan usab niya nga ang skywalk sa Escario nakababag sa sidewalk.

Siya niingon nga ang mga skywalk kinahanglan nga dili makababag sa sidewalk o mga karsada.

Matod niya nga resulta sa maong mga isyo, ang mga tawo wala na mogamit sa mga skywalk.

Iyang gipasabot nga epektibo lang ang skywalks kon adunay mga elevator ug escalator, apan iyang gipasabot nga wala na kinahanglana sa siyudad ang maong mga istruktura.

Atol sa maong programa, gipangutana sa SunStar Cebu si Rama kon unsay ihulip sa mga skywalk, ilabina alang sa kaayuhan sa mga tinun-an.

Gisugyot niya nga ang mga tunnel o underground nga pagtabok sa mga pedestrian mahimong labi ka epektibo, nga gitugotan ang pedestrians nga makatabok sa kadalanan ilawom sa yuta, parehas sa naandan nga naobserbahan sa tibuok kalibutan.

Matod niya, walay skywalk sa Melbourne, Australia ug ubang kanasuran.

Matod niya sa dihang didto siya sa Boston, giingnan siya nga ipakita ang kalangitan, dili maghimo og obstructions, isipon ang mga skywalk isip obstructions.

Matod niya nga anaa na sa Quiapo ang mga underground crossing pedestrian.

Sa follow-up phone interview sa Huwebes, si Rama niingon nga ang tanang skywalks wala magsilbi sa ilang katuyoan, kon nganong gihimo kini ug nganong gitugotan sa Office of the Building Officials (OBO) niadtong mga panahona.

Sa dihang gipangutana kalabot sa target nga pagkompleto sa pagtangtang sa tanang skywalk, si Rama niingon nga dili na kaayo mabalaka niini, niingon nga labing menos duha na ang ilang gitangtang sa Osmeña Blvd.

Si Rama niingon nga makigtagbo siya sa OBO, city engineering office, City Planning and Development Office (CPDO) aron hisgutan ang maong butang.

Malampusong natangtang ang duha ka skywalk sa Osmeña Boulevard, ang usa duol sa Fuente Osmeña Circle ug ang lain sa Cebu Normal University niadtong Pebrero 18 ug Pebrero 25, 2024.

Ang nag-unang mga slab sa duha ka mga skywalk gitipigan sa junkyard sa opisina sa engineering sa Siyudad sa South Road Properties (SRP), naghulat sa ebalwasyon aron mahibal-an ang ilang mahimo ug integridad sa istruktura alang sa potensyal nga magamit pag-usab. / AML