Rama way apil sa program sa Palaro

Wa na giapil si preventively suspended Cebu City Mayor Michael Rama sa Palarong Pambansa 2024 program, apan siya makahimo sa pagtambong sa maong kalihukan.

Sa press conference niadtong Biyernes, Hunyo 28, 2024, si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niingon atol sa pagbukas sa Palarong Pambansa, ang ma­yor sa dakbayan maoy mo-welcome sa mga delegasyon.

Si Garcia niingon nga si Rama mao unta ang mo-welcome apan dili na kini niya mahimo tungod sa iyang “forced leave” di na kini ni mahimo ni Rama.

Si Garcia nipili sa paggamit sa forced leave inay preventive suspension.

Sa iyang pagbukas unya nga pakigpulong, si Garcia niingon magpasalamat siya kang Rama, Acting Vice Mayor Donaldo Hontiveros, ug Department of Education Regional Director Salustiano Jimenez sa pagdala sa Palarong Pambansa sa Sugbo pinaagi sa pagdaog sa bid.

Si Garcia ang mayor sa dakbayan ug ang gobernador sa lalawigan sa Sugbo maoy mohatag og pamulong atol sa pagbukas.

Dihang gipangutana kon kinsa sa mga nasudnong politiko ang motambong sa maong kalihukan, si Garcia niingon nga aduna pay kompirmasyon kon moanhi ba sila si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug ang bise presidente nga si Sara Duterte-Carpio, bisan pa niana, siya miingon nga andam ang siyudad sa pag-abiabi kanila.

Hinuon, si Garcia nipada­yag og kasiguroan nga segu­radong moanhi ang mga politiko nga gustong magpapili pag-usab aron motambong sa maong kalihukan.

KALINAW, KAHUSAY

Gimanduan ni Garcia ang mga sakop sa Arm Forces of the Philippines nga “keep the peace in Cebu,” ilabi na sa panahon sa Palarong Pambansa, kay ang tibuok Pilipinas nagtan-aw sa Sugbo.

Matod ni Garcia nga ang gubat nga ilang giatubang karon usa ka gubat batok sa kriminalidad.

Si DepEd Assistant Superintendent for Cebu City Division Adolf Aguilar niingon nga hatagan ang mga atleta og water tumblers aron maminusan ang paggamit sa mga plastik nga botelya sa tubig.

Gipangutana kung target ba nila nga adunay zero waste o zero plastic ang Palarong Pambansa, si Aguilar niingon nga minus ang basura ug minus ang plastic lamang.

Aguilar tipik kini sa criteria alang sa eco-friendly award alang sa mga delegasyon nga gamay ra ang natigom nga basura. / AML