Rama: Way nakadawat sa suspension order

Huwebes, Mayo 9, 2024, usa ka adlaw human gibutyag sa publiko ang preventive suspension ni Cebu City Mayor Michael Rama ug laing pito, wala pa nadawat sa mayor ang pormal nga order gikan sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

Sa interbyo sa telepono sa Huwebes, Mayo 9, 2024, si Atty. Michael Maxino Bandal, tigpamaba sa DILG 7, niingon nga wala pa silay nadawat nga sulat gikan sa ilang central office nga nagmando kanila sa pagpatuman sa preventive suspension ni Rama ug ubang mga opisyal.

Matod ni Bandal nga kon wala ang direktiba sa ilang central office, wa silay basehanan sa pagpatuman sa suspensiyon.

Niadtong Mayo 8, 2024, gibutyag sa publiko ang balita bahin sa preventive suspension ni Rama ug sa laing pito ka mga opisyal.

Ang aksyon giluwatan sa Office of the Ombudsman tungod sa kapakyas sa mga opisyal sa Dakbayan paghatag og sweldo sa pipila ka mga empleyado sa City Hall.

Kini nga desisyon gihimo agi’g tubag sa usa ka reklamo nga gisang-at sa upat ka mga indibidwal nga nag-akusar kanila ni Rama sa paglapas sa mga balaod sa anti-graft ug dili maayong pamatasan.

Si Bise Mayor Raymond Alvin Garcia nasurpresa sa pagkasuspenso ni Rama, apan nipakita sab og kaandam sa pagdawat sa responsibilidad isip mayor.

“Of course, ngano gud dili nga when we took our oath as vice mayor of the city of Cebu, one of the duties and obligations there is to function as mayor in case of the incapacity of the mayor,” matod ni Garcia.

Matod ni Garcia nga gipangutana na siya kon kinsa ang iyang mahimo’ng administrador, apan wala pa siya makahatag og bisan unsa nga tubag tungod kay bag-o lang nigawas ang balita niadtong Mayo 8, 2024.

Anaa karon sa Manila si Garcia, apan wala niya gibutyag ang bisan unsang piho nga lugar.

Samtang sa pakighinabi sa telepono sa Huwebes, si Cebu City Administrator Collin Rosell niingon nga wala silay nadawat nga kopya sa suspension order o bisan unsang reklamo ug subpoena. / AML