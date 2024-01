Rama: Way street parties sa Sinulog 2024

Wala gihapon mohatag og pagtugot si Cebu City Mayor Michael Rama sa street parties atol sa Sinulog Grand Parade ug Grand Ritual Showdown sa Enero 21, 2024.

Ang duha ka mga kalihukan ipahigayon sa South Road Properties.

“Mag-street party ta pero way bino, way inom, pero ganahan diay ka mag street party ka nga tubig ra?,”matod pa ni Rama atol sa segment sa Sugboanon Channel nga “Ingna’ng Mayor” niadtong Miyerkules, Enero 3.

Ang pasiunang baruganan sa mayor mao nga walay mahitabong street parties.

“No display of liquor. Let’s enjoy Sinulog spiritually, socially, and have fun,” matod niya.

Siya niingon nga sa kalingawan dili kinahanglang iapil ang pag-inom og ilimnong makahubog.

Si Rama niingon nga bisan kinsa nga masakpan nga nag-inom og ilimnong makahubog sa publiko kinahanglang dakpon. Iyang gisubli ang iyang baruganan nga dili tugotan ang pag-inom og ilimnong makahubog ug ang pag-organisar sa mga street party.

Sa text message niadtong Miyerkules, si City Councilor Phillip Zafra, chairman sa committee on peace and order, niangkon nga dili makapugong ang Siyudad sa pagdagayday sa mga ilimnong makahubog tungod kay daghan ang mangita’g paagi nga makaangkon niini, ug gitumbok nga usa ka dako nga lugar sa party ang siyudad sa adlaw sa Sinulog.

Si Zafra niingon nga bisan og mo-exercise sila og maximum tolerance, ilang sakmiton ang mga ilimnon kon makadakop sila og namaligya nga walay permit to sell ug dispense og ilimnon.

Siya miingon nga ang publiko kinahanglan nga motuman sa mga lagda.

“As I understand it, the mayor does not intend to permit it outright,” matod ni Zafra.

Siya niingon nga kadtong adunay tuyo nga mamaligya og ilimnong makahubog o mag-organisar og mga street party kinahanglang adunay permit, lakip na ang pagsumite sa ilang security ug public safety plans ngadto sa buhatan sa mayor.

“This is necessary in order that there will be proper coordination between the event organizers and the authorities, especially on matters of deployment of security details,” matod niya.

Sa panahon ni kanhi mayor Tomas Osmeña, gidili ang street parties.