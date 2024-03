Ramadan magsugod ning adlawa

Magsugod na ang mga Muslim sa Sugbo sa pag-obserbar sa balaang bulan sa Ramadan karong adlawa, Martes, Marso 12, 2024.

Usa kini sa mga nag-unang tulumanon sa mga sumosunod sa Islam diin niining panahona magpuasa, mag­halad, ug mosagop sa pagpakabuhi nga yano.

Si Ijodin Saripada Mamacol, executive director sa Office of Muslim Affairs and Indigenous Cultural Communities (OMAICC) sa dakbayan sa Sugbo, niingon nga nihimo sila og moon sighting activity aron pagdeterminar sa pagsugod sa Ramadan, apan walay nakitang new moon.

“Ramadan here in the Philippines will officially start tomorrow. This was also declared by our religious leaders or Imam in the Bangsamoro region, “ matod ni Mamacol sa SunStar Cebu sa Lunes, Marso 11, 2024.

Ang OMAICC adunay moon sighting activity kauban ang mga lider sa National Commission on Muslim Filipinos Visayas Region sa dakbayan sa Toledo niadtong Dominggo, Marso 10.

Giubanan sila sa ubang mga Muslim leader gikan sa Lapu-Lapu City ug Mandaue City.

Gipatin-aw ni Mamacol nga sa Islam, ang pagtan-aw sa crescent moon magsugod sa Ramadan maoy pag­sugod sa matag lunar nga bulan.

Samtang ang mga Muslim nagsunod sa Islamic nga kalen­daryo, nga nagsunod sa lunar cycle, ang panahon sa Ramadan managlahi kada tuig. Gitino usab niini ang kata­pusan sa Ramadan.

Kon dili makita ang crescent moon, mahimong malangan ang pagsugod sa Ramadan.

Ang mga Muslim mahimo’ng mogamit sa kalkulasyon sa astronomiya o relihiyusong giya aron mahibal-an ang pagsugod sa Ramadan. / KJF