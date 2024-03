Rambol sa bar, 1 patay

Usa ka 32 anyos nga lalaki gipusil-patay atol sa rambol sa duha ka mga grupo sa usa ka KTV bar sa dalan Pelaez, Barangay Kalubihan, dakbayan sa Sugbo, alas 2 sa kaadlawon sa Miyerkules, Marso 6, 2024.

Ang biktima giila nga si Joseph Ybañez, taga lungsod sa Dalaguete apan kasamtangan nga nag-abang og balay sa Barangay Sto. Niño, dakbayan sa Sugbo.

Si Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), niingon nga base sa imbestigasyon sa Carbon Police Station, nasuta nga samtang nag-inom ang biktima uban sa iyang mga barkada, nakakita kini’g away sulod sa bar tali sa lain nga grupo.

Nahitabo ang kagubot hinungdan nga gipagawas sila sa management sa KTV bar.

Didto sa gawas naglamoklamok ang duha ka mga grupo, apan dunay usa ka lalaki nga nagmotorsiklo nga niabot ug nikuha kini og armas sa iyang hawak ug dayong pusil makatulo ka mga higayon sa biktima.

Naigo sa mata ang biktima sa bala gi­­kan sa kalibre .45 nga pistola. Ang gunman dali nga nisibat human sa pagpamusil sakay sa motorsiklo agi sa Dalan Colon.

Tungod niini, gibutyag ni Rafter nga gipangita na nila karon ang mga mamumuno ug duna na silay gisundan nga mga personalidad.

Lakip sa ilang gipangita kadtong kauban sa biktima aron makuhaan sila sa ilang kasayuran sa krimen.

Gipasusi na usab nila ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit aron makahatag og lead sa ilang imbestigasyon.

Subay sa maong insidente, ilang ipatawag ang management sa establisemento aron pangutan-on kon nganong igo rang gipagawas ang duha ka mga habig nga nag-away.

Iyang gipasabot nga kon dunay kagubot sa sulod sa ilang imnanan, angay unta nga manawag sila og polis aron dili mosangpot ngadto sa pagpamusil.

“We will recommend nga ipatawag namo tong establisemento nganong ingon ana.. practice sa mga establishment ilang pagawason which is a very wrong. Dapat imong tawagan ang polis. I-hold nila na kaya nga naay mga bouncer, security guard. Kami mga polis dili pud namo na maisa-isa gyud nga mabantayan sila, ang uban pud ma deprive sa among serbisyo,” matod ni Rafter.

Kon makakuha na sila og mga ebidensya batok sa mga tawo nga ilang natumbok, mopasaka na og kaso ang kapulisan batok kanila. / AYB