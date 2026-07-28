Ramos, Edu pulos di makaduwa sa Asiad

Gibutyag sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) nga dili makaduwa sila si Dwight Ramos ug AJ Edu sa Gilas Pilipinas sa title defense niini sa Asian Games, nga sugdan karong Septiyemre 19, 2026, sa Nagoya, Japan.
Gipasabot ni SBP Executive Director Erika Dy nga kini gumikan sa obligasyon nila ni Ramos ug Edu sa ilang tagsatagsa ka team sa Japan B.League.
Si Ramos sakop sa Levanga Hokkaido samtang si Edu miyembro sa Gumma Crane Thunders, nga magsangka sa mga duwa sa Japan B.League nga ipahigayon sa Manila karong Septiyembre 9-10 sa Mall of Asia Arena. / ESL