Ramos, Edu pulos masaligon sa all-PBA Gilas

Parehong ningpadayag sa ilang dakong pagsalig ang international players nga sila si Dwight Ramos ug AJ Edu nga makombati og insakto ang all-PBA Gilas Pilipinas team nga mosuway pagdepensa sa gold medal niini sa 20th Asian Games basketball event sa Aichi-Nagoya, Japan.
Ang panahom nila ni Ramos ug Edu ilang gibase sa ilang pagpakigbatok sa all-PBA Gilas sa usa ka practice game dili pa lang tantong dugay diin sakop silang duha sa Gilas lineup nga ningkombati sa 4th window sa bag-ohay lang nahuman nga FIBA World Cup Basketball Asian Qualifier.
Sa gitumbok nga practice game, gilupig sa all-PBA Gilas ang puwersa sa Philippine men’s national team diin miyembro sila si Ramos ug Edu.
“Yeah, we had a tune-up—they played really well, so I was there playing fast. It felt like they were practicing for a long time,” matod ni Ramos nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
“Filipinos always show puso, they always show heart. So definitely, I’m sure they will show hard and represent well for us in Asian Games,” asoy sab ni Edu.
Wala makaduwa sila si Ramos ug Edu sa Gilas ning higayona gumikan kay dili motugot ang Japan B.League nga moduwa sila sa laing torneyo nga dili Fiba-sactioned. /ESL