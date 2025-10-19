Ramos nakahimo’g 2,000 puntos sa B-League

Ang membro sa Gilas Pilipinas nga si Dwight Ramos nakahimo na og 2,000 career points sa B-League didto sa Japan niadtong Dominggo, Oktubre 19.
Nabuhat ni Ramos ang maong career milestone samtang nitabang sa Levanga Hokkaido sa 90-74 nga kadaogan batok sa FE Nagoya sa 2025–26 B.LEAGUE season.
Si Ramos nitapos sa duwa nga adunay 13 puntos ug walo ka assists, ug naabot ang 2,000-point mark sa top division sa Japan human nakapasulod sa mid-range jumper sa unang kwarter.
Naapil na si Ramos sa listahan sa mga Filipino imports nga nakaabot og 2,000 puntos sa B.LEAGUE, kauban nila Ray Parks Jr. (2,213+), Thirdy Ravena (2,094), ug Matthew Wright (2,025). / RSC