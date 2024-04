Ramos operahan sa mata

Nabalaka ang Gilas Pilipinas officials human nakasinati og angol sa iyang mata si Fil-Am Dwight Ramos atol sa iyang pagduwa sa Japan B.League sa niaging semana.

“We’re not sure yet on how long it will keep him out,” matod ni Gilas coach Tim Cone nga napatik sa Spin.ph.

Si Cone ug ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP), nga maoy basketball gover­ning body sa Pilipinas, igo na lang sa panghinaot nga maandam ra si Ramos alang sa kampanya sa Gilas sa Olympic Qualifying Tournament karong Hulyo, 2024, sa Latvia.

Angayan na nga maibtan og tunok sa kabalaka si Cone ug ang SBP human nakadawat sila og text message ni Ramos ning Martes, Abril 23, 2024.

“Going to get surgery on Thursday and then it shouldn’t be a long recovery time. Should be all good,” unod sa text ni Ramos nga napatik sa Spin.ph.

Gipasabot ni Ramos duha ngadto sa tulo ka mga semana ang iyang pagpaalim human sa operasyon. / ESL