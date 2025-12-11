Superbalita Cebu

Randall Cup Christmas League sugdan karong Dominggo

CHRISTMAS: Hulagway kini sa mga miyembro sa Homeboys Basketball Club nga mopahigayon sa ilang Randall Cup 2025 Christmas League sugod karong Dominggo, Disyembre 14, 2025, sa CEC gym. / Tampo
Andam na ang Homeboys Basketball Club (HBC) alang sa pagpahigayon sa ilang “Randall Cup 2025” Christmas League nga sugdan karong Dominggo, Disyembre 14, 2025, sa Cebu Eastern College (CEC) gym sa Dakbayan sa Sugbo.

Ang torneyo nga gipanu-ngod sa founder sa HBC nga si anhing Randall Joseph Prado, kombatihan og unom ka teams nga mao ang Medalla ni John Benedick Omale, Homeboys Original ni Yampoy Po Reyes, Homeboys Nexgen ni Reuneil Pilapil Pasay, Underdogs ni Breggs Ga, Hustle Hard ni Duenil Sumbi, ug Night Owls ni John Dixy.

Mosubay ang torneyo og si-ngle round-robin format unya human niini, ang mopatigbabaw nga duha deretsong makasulod sa semis.

Ang mahabilin nga upat ka teams magparang sa knockout round aron ilugan ang nahabiling duha ka mga puwesto sa semis.

Ning higayuna, ang HBC nakigtambayayong sa Conching Electrical sa pagpasiugda sa torneyo. / ESL 

