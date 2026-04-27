Rape suspect namatay sud sa prisohan, gituohan’g gikulata

Napalgan nga wala nay kinabuhi ang suspek sa pagpanglugos sa usa ka 11-anyos nga babaye sa Sityo Kalubihan, Barangay Kalunasan, Siyudad sa Sugbo niadtong Marso 7, 2026, sulod sa selda sa Cebu City Jail ala 1 sa hapon, Dominggo, Abril 26, 2026.
Si Fernando Abado Prajes alyas Andot, 37, habal-habal driver, gidali pagdala sa Cebu City Medical Center apan gideklara siya sa mga mananambal nga dead on arrival.
Ang maong insidente giimbestigar na sa Cebu City Police Office sa pakig-alayon sa Bureau of Jail Management and Penology nga maoy nagdumala sa Cebu City Jail.
Sa inisyal nga impormasyon, napalgan nga wala nay panimuot si Prajes hinungdan nga gipahibalo dayon sa mga kauban niining Persons Deprived of Liberty (PDLs) ang kadagkuan sa Cebu City Jail ug daling gidala si Prajes sa tambalanan apan wala na siya matabang pa.
Gipaubos na sa autopsy ang patay’ng lawas ni Prajes ubos sa hangyo sa mga kabanay niini.
Una na nga nagduda ang mga kabanay nga gikulata si Prajes sulod sa bilanggoan hinungdan sa pagkamatay niini.
Paabuton matod pa nila ang resulta unya sa autopsy una sila mohatag og pamahayag sa mga sakop sa media.
Kahinumdoman nga si Prajes ang gitumbok nga maoy nagamong-among sa iyang silingan nga 11-anyos nga babaye niadtong Marso 7.
Human mapagya ang iyang pangalan, dali ni nga nisibat paingon sa Lungsod sa Alegria sa balay sa iyang ginikanan.
Apan nitabok ni og Negros ug nisakay og barko sa Bacolod City, Negros Occidental paingon sa kaulohan.
Human masayod ang CCPO nga nisakay ni og barko ug gitakdang moabot sa pantalan sa Manila sa Marso 9, gisugat dayon ni sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-National Capitol Region Field Unit uban sa Sea Marshal sa Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority ug Manila Police District ug nadakpan ang suspek. /