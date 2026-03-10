‘Rapist’ nga milayas sa Manila, sikop sa CCPO

Nilampos ang Cebu City Police Office (CCPO) pagsikop sa gitumbok nga responsable sa paglugos sa 11-anyos nga babaye sa Sityo Kalubihan, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Fernando Prajes, alyas Andot, 37, habal-habal drayber ug silingan sa biktima.
Si Prajes nadakpan sa Pier 4, North Harbor, Zaragoza Terminal, Manila sa dihang nikanaog kini sa barko nga gikan sa Bacolod City.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa CCPO, nga human sila nasayod sa reklamo sa ginikanan sa biktima batok sa ilang silingan, gilusad ang manhunt apan nakalayas na ang suspek.
Base sa impormasyon nga nipauli sa Lungsod sa Alegria, Sugbo si Prajes sa balay sa iyang ginikanan.
Apan wala na maabti sa mga polis kay nisibat ug nilabang sa Lalawigan sa Negros ang suspek ug nisakay og barko sa Bacolod City, Negros Occidental.
Nakahukom ang CCPO ubos sa kamanduan ni Ylanan sa pag-apas sa suspek sakay sa eroplano .
Gipahibalo sab si Cebu City Mayor Nestor Archival ug maoy niabaga sa pletehan sa eroplano sa tulo ka polis nga gipangulohan sa hepe sa Guadalupe Police Station Police Captain Venstine Bontilao.
Nakig-alayon si Bontilao sa Criminal Investigation and Detection Group-National Capitol Region Field Unit uban sa Sea Marshal sa Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority ug Manila Police District ug nadakpan ang suspek.
“Dako kaayo mi'g pasalamat kang Mayor kay pinaspasay man ni siya kay if we miss a chance kon wala nato siya maabti, probably wala na nato siya makuha. Kon makanaog siya sa barko, makagawas ni siya sa Luzon. We will miss the opportunity,” matod pa ni Ylanan.
Kahinumdoman nga nag-viral ang social media post sa inahan sa biktima niadtong Marso 8, nga nagpakitabang nga madakpan si Prajes.
Gahilak ug gakurog ang biktima nga tinun-an sa Grade 3 nga niuli sa ilang balay niadtong Sabado, Marso 7, human matod pa gihilabtan siya sa maong suspek.
Matod pa nga gipasakay ang biktima og motorsiklo nga gimaneho sa suspek mga alas 8:00 pasado sa buntag sa maong adlaw ug gipasaligan nga tagaan og kuwarta./ AYB / JDG