Raptors giihaw sa Cavs

Nagpakatap og 26 puntos kada usa sila si Donovan Mitchell ug Ty Jerome aron agakon ang hosts Cleveland Cavaliers sa dakong daog batok sa Toronto Raptors, 122-108, kagahapon, Lunes, Nobiyembre 25, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Niini, napahugtan sa Cavaliers ang ilang paggunit sa overall leadership ug ningsaka sila sa 17-1 nga rekord.

Ang Cavaliers nga ningsugod sa season og 15-0 nga rekord una sila napakgang sa defending champions Boston Celtics sa niaging semana, ningtali og 10-0 nga rekord sulod sa ilang balwarte nga mao ang Rocket Mortgage Fieldhouse.

Katapusang nakatali og 10-0 nga rekord ang Cavaliers sulod sa ilang balwarte niadto pang 2017-18 season diin niadtong higayuna, niabot pa kini og 13 ka sagunsong mga duwa.

Si Jarrett Allen nidugang og 23 puntos ug 13 rebounds samtang niamot og 14 puntos ug 11 rebounds si Evan Mobley alang sa Cavaliers.

Ang Raptors nga natagak sa 4-13 nga rekord, gipangulohan nila ni Scottie Barnes ug Gradey Dick pinaagi sa ilang 18 puntos kada usa samtang nitampo og 16 puntos si RJ Barrett.

Adunay pipila ka mga magduduwa ang Cavaliers nga wala nakapakita og aksyon apan daw wala kini nakaapekto sa ilang duwa. Gipasabot ni Cavaliers coach Kenny Atkinson nga tungod kini sa kalawom sa ilang puwersa.

“I mean, we’re deep. That’s probably our biggest strength. But we’re deep, and we’ve needed it these last couple of games with some injuries,” matod ni Akinson.

“So I thought Donovan kind of settled us down when they were getting into us. And Ty had another good game, and we got so many guys that can do it. It’s hard to hard to stop.” / AP