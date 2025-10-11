Raptors mikawras sa Celtics

Nibangon ang Toronto Raptors gikan sa 14-point deficit aron pildihon ang Boston Celtics, 107-105, sa National Basketball Association (NBA) preseason game didto sa Scotiabank Arena, Sabado, Oktubre 11 (PH time).
Ang Raptors gilubong og 14 puntos, 89-103, 3:45 ang nabilin sa duwa.
Si Chucky Hepburn maoy nangulo sa usa ka kusgan nga 18-2 run nga hingpit nga nagpapas sa labaw sa Boston. Natabla ang duwa sa 103-all human sa layup ni AJ Lawson 47 segundos ang nabilin sa duwa.
Nakaiskor pa si Wendell Moore Jr. aron mabalik ang labaw sa Celtics, apan ang back-to-back baskets ni David Roddy ug Jonathan Mogbo maoy nisiguro sa kadaugan sa Raptors.
Si Mogbo nakapasulod sa game-winning basket duha ka segundos nabilin sa duwa aron hatagan ang Toronto og 2-1 (win-loss) record sa preseason.
Sa laing duwa, si Victor Wembanyama mipabuto og 22 puntos, 7 rebounds, ug 3 assists aron pangulohan ang San Antonio Spurs sa 134-130 overtime win batok sa Utah Jazz sa Frost Bank Center.
Si Keyonte George maoy nakahimo sa game-tying triple sa katapusan sa regulation aron mahatod ang duwa sa overtime. Didto, ang Spurs nakahimo og 8-2 run aron makontrol ang duwa, 130-124, sulod sa katapusang minuto ug napulo ka segundos.
Sa laing bahin, gipildi sa Portland Trail Blazers Sacramento Kings, 124-123; samtang ang Orlando Magic gipaligid ang Philadelphia 76ers, 128-98. / RSC