Raptors mikilaw sa Wizards

Gitapos sa Toronto Raptors ang preseason nga walay tatsa human nila gikuniskunis ang Washington Wizards, 134-98, sa Sabado, Oktubre 21, 2023 sa Toronto, Canada.

Nangulo sa Raptors mao si Scottie Barnes nga adunay 23 puntos ug unom ka rebounds a­­pan wa niini matapos ang duwa tungod sa sprained right foot.

Ang Raptors mihuman sa preseason nga adunay 4-0 (win-loss) standing.

Miamot si Pascal Siakam og 15 puntos ug walo ka re­bounds samtang si O.G Anu­noby mitunol pud og 15 puntos alang sa Raptors.

Si Deni Avdija maoy top scorer sa Wizards nga adunay 18 puntos ug pito ka rebounds, sila si Tyus Jones ug Danilo Gallinari mihatag og 11 puntos matag-usa.

Sa laing duwa, gisungag sa Milwaukee Bucks ang Memphis Grizzlies, 124-116, sa pagtimon ni Giannis Antetokounmpo nga mikamada og 26 puntos ug pito ka rebounds.

Nakabalik na pud sa Bucks ang sinaligan nga si Khris Middleton gikan sa offseason knee surgery niini. Sa iyang unang preseason game, nakahimo si Middleton og 6 puntos ug lima ka assists sa 12 minutos nga playing time.

“It was a good first run, I think,” saysay ni Middleton . “I felt fine. I felt great. I wish I’d have gotten more minutes, but we’ll get there.”

Didto sa San Francisco, gipatapsingan sa San Antonio Spurs sila si Stephen Curry ug ang Golden State Warriors, 122-117.

Ang higante nga si Victor Wenbayama mibuhat og 19 puntos, samtang si Zach Collins ug Devin Vassell adunay 13 puntos matag-usa alang sa Spurs.

Si Moses Moody maoy highest scorer sa Warriors nga adu­nay 18 puntos sa 7-for-11 shooting.

Ang regular season sa Natio­nal Basketball Association sugdan na karong Oktubre 24.