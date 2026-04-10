Raptors misikit sa Playoffs

Nisikit na sa ganghaan sa playoffs ang host Toronto Raptors human nila gibugnaw ang Miami Heat, 128-114, kagahapon, Biyernes, Abril 10, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sa kadaugan, ang Raptors ningsaka sa 45-35 nga rekord diin gikauban nila ang Atlanta Hawks sa ikalimang luna sa Eastern Conference, nga adunay upat ka teams nga nakaseguro na og puwesto sa playoffs.
Aron makaderetso sila’g sulod sa playoffs nga dili na moagi sa makuyaw nga Play-in tournament, ang Raptors nagkinahanglan na lang modaog og usa sa katapusan nilang duha ka mga duwa sa regular season batok sa New York Knicks ug Brooklyn Nets.
Puwede sab makasulod deretso sa playoffs ang Raptors kon mapilde og usa sa katapusan nilang duha ka mga duwa ang Philadelphia 76ers, nga kasamtangang naa sa ikawalo sa East dala ang 43-37 nga rekord.
Nasayod nga nagkaduol na sila sa labing una nilang pagsulod og balik sa playoffs gikan niadtong 2022, nikayod og maayo si Brandon Ingram ug nimugna kini sa kaugalingon niyang season-high 38 puntos aron pangulohan ang Raptors.
Nihatag og dakong suporta ni Ingram mao sila si RJ Barrett ug Collin Murray-Boyles. Niamot og 22 puntos si Barrett samtang nidugang og 17 puntos si Murray-Boyles alang sa Raptors.
Sa kapildihan, ang Heat nalansang na sa ika-10 nga puwesto sa East bitbit ang 41-39 nga rekord ug mahulog na nga wala’y bili ang katapusan nilang duha ka mga duwa.
Nagpasabot kini nga mosagubang og usa ka tinagakay nga duwa ang Heat sa Play-in batok sa No. 9 team, nga dako ang posibilidad nga maangkon sa Charlotte Hornets, nga kasamtangang nahiluna sa maong puwesto dala ang 43-37 nga rekord.
Ang Heat gipangulohan ni Bam Adebayo pinaagi sa iyang 24 puntos ug 11 rebounds samtang ningtampo og 15 puntos matag usa sila si Tyler Herro, Davion Mitchell, ug Jaime Jaquez Jr. / Gikan sa wires