Raptors naliog sa Celtics

Gidugang sa Boston Celtics ang Toronto Raptors sa lista sa ilang gipang-ihaw human sa 121-113 nga kadaugan didto mismo sa korte sa ilang kontra sa Scotiabank Arena, Canada sa Lunes, Disyembre 8, 2025 (PH time).
Kontrolado sa Celtics ang duwa og niburot ang ilang labaw ngadto sa 23 puntos, apan nabuhi ang duwa sa dihang nipaak pagbalik ang Raptors ug nikuha sa 102-99 nga labaw sa fourth quarter.
Nagpabiling kalma ang Boston og ang ilang mga clutch nga itsa sa tres maoy nakailog pagbalik sa labaw.
Si Derrick White nipahilom sa saba na nga Scotiabank Arena pinaagi sa iyang duha ka makabungog nga tres.
Una niyang gipasulod ang acrobatic three-pointer sa right corner para matabla ang duwa 102-all.
Pila ka minutos ang nilabay, gisundan kini niya og 32-footer shot para mapaburot pagbalik ang labaw sa Celtics ngadto sa 9 puntos.
Wala na molingi ang Celtics ug nisutoy ngadto sa ilang ikalima nga sunodsunod nga daog ug nisaka ang ilang baraha ngadto sa 15-9 (win-loss) igo sa ikatulong puwesto sa Eastern Conference team standings.
Namuntos sa Celtics si Jaylen Brown nga adunay 30, samtang nidugang si White og 27 puntos.
Si Brandon Ingram ang highest pointer sa Toronto nga natagak ngadto sa 15-10 nga baraha. / RSC