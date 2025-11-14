Raptors namungot batok Cavs

Gikunis-kunis sa Toronto Raptors ang Cleveland Cavaliers, 126-113, sa ilang pagsulong didto sa Clevaland, Ohio sa National Basketball Association (NBA) regular season game, Nobiyembre 14, 2025 (PH time).
Ang Raptors forward nga si Scottie Barnes halos nipuno sa stat sheets sa iyang 28 puntos, 10 rebounds, walo ka assists, ug lima ka blocks para dalhon ang Toronto ngadto sa ikalima nga daog sa sulod sa unom ka duwa.
Sukad niadtong Oktubre 31, ang Raptors kausa lang napilde ug nisaka ang ilang overall team standings ngadto sa 7-5 (win-loss) record.
Nakadawat og saktong tabang si Barnes gikan nila ni Immanuel Quickley nga niamot og 25 puntos, si Jakob Poeltl nitunol og 20 puntos, ug si Jamal Shead nihatag og 8 puntos ug pito ka assists gikan sa bench.
Ang All-Star guard nga si Donovan Mitchell nipakatap og 31 puntos, nitampo si Nae'Qwan Tomlin og 18 puntos, samtang si De'Andre Hunter nidugang og 16 puntos apan nagkuwang kini para sa Cavaliers.
Naglabaw na og 71-54 ang Toronto human sa itsa ni RJ Barrett sa third quarter. Si Barrett nitapos sa duwa nga adunay 9 puntos ug 9 ka assists.
Ang Cleveland nagpabiling piang ang lineup tungod wala pa kabalik si All-Star point guard Darius Garland tungod sa left great toe rehabilitation, si swingman Jaylon Tyson tungod sa concussion, ug inactive gihapon ang point guard nga si Lonzo Ball was ikaduha na nga sunodsunod nga duwa.
Ang rookie forward nga si Collin Murray-Boyles (illness) ug si Ochai Agbaji (lower back spasms) wala makaduwa sa Raptors. / RSC