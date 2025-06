Raymond misalikway sa pasangil nga siyudad nagkuwang sa pundo

Gipanghimakak ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga pasangil ni Mayor-elect Nestor Archival nga nagkuwang na sa pundo ang City Hall.

Gipanghambog ni Garcia ang kalig-on sa panalapi sa siyudad ug gitumbok ang umaabot nga pag-ila sa kagamhanan sa kaepektibo sa iyang administrasyon.

Atol sa usa ka virtual press conference niadtong Miyer-ku-les, Hunyo 11, 2025, gipahibalo ni Garcia nga iyang dawaton ang Maharlika Award gikan sa Bureau of Local Government Finance (BLGF) unya sa Hunyo 16 sa usa ka hotel sa Cebu City.

Matod niya nag ang maong pasidungog mismo maoy dili ikalalis nga pagmatuod sa kaepektibo sa siyudad sa pagkolekta sa buhis.

Sigon ni Garcia ang pagsusi ni Archival sa deficit sa panudlanan sa siyudad gibase lamang sa pasiuna nga mga diskusyon imbes sa konkreto nga datos sa panalapi.

"Ang iyang assessment is just based sa storya-storya, without getting the facts and without talking gyud to our treasurer’s office kung pila gyud atong pundo sa City Government," matod niya.

Gibutyag niya nga ang umaabot nga BLGF award magpamatuod sa duha ka kritikal nga aspeto sa iyang administrasyon: ang epektibo nga koleksyon sa buhis ug ang pagkaanaay pundo sa panudlanan.

"We were efficient then, and now we are awarded by the Bureau of Local Government and Finance," matod ni Garcia.

Gipasabot niya nga ang Maharlika Award nagpasabot sa "epektibo nga pagdumala," nagpakita nga ang pundo sa publiko gigahin sa efficient, transparent, ug responsable nga paagi aron matubag ang panginahanglan sa publiko.

Kanunay nga gipahayag ni Archival ang iyang kabalaka bahin sa nahabiling pundo sa City Hall, ilabi na tungod sa mga hisgutanan bahin sa kapalaran sa mga casual ug job order nga empleyado.

Matod sa mayor-elect nga kinahanglan niya nga susihon ang nahabilin nga balanse sa siyudad sa dili pa mohimo og mga desisyon bahin sa mga empleyado.

Gibutyag ni Garcia nga nakakolekta ang Cebu City og kapin sa P6 bilyunes sa lokal nga kita, ang labing taas nga koleksyon sa tanang local government units sa Central Visayas.

"Without a sound financial stewardship, even the most ambitious development plans can falter. It can lead communities underserved and progress of the city stagnant," matod niya.

Samtang dawaton ni Garcia ang award unya sa Hunyo 16, dili siya makatambong ug magpadala og representante aron maangkon ang pasidungog.

Ang award giingong mag-ila sa performance ni Garcia gikan sa iyang panahon isip acting mayor hangtod sa iyang opisyal nga pagkamayor.

Gipasabot ni Garcia nga ang Maharlika Award nagpaila sa "exceptional service, unwavering commitment in the field of leadership, management, ug local finance."

"Nahug nga it is a vindication for me against all of these adverse comments, reports that you see. Of course, nalipay gyud ko ani," gipahayag ni Garcia.

Namatikdan sab niya nga kini ang labing una nga higayon nga gihatag sa BLGF kining partikular nga award ngadto sa usa ka mayor sa Cebu City. / JPS