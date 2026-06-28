RDC 7 mipaluyo sa feasibility study sa regional fish port sa Cordova

Giaprubahan sa Regional Development Council (RDC) 7 Full Council ang pagpahigayon og feasibility study alang sa pagtukod og moderno nga regional fish port sa Cordova, Sugbo, atol sa ilang second-quarter meeting niadtong Miyerkules, Hunyo 24, 2026.
Gipresentar ni RDC Economic Development Committee (EDC) Chairperson Melanie Ng ang maong sugyot aron sulbaron ang kakuwang sa imprastraktura sa sektor sa panagatan sa rehiyon, lakip na ang kakuwang sa cold storage, isyu sa sanitasyon sa mga dungananan sa isda, ug ang way klarong sistema sa pamatigayon.
Giila sa Philippine Fisheries Development Authority (PFDA) ang Lungsod sa Cordova sa Sugbo isip potensyal nga dapit alang sa maong regional logistics and trading hub.
Ubos sa mga detalye sa proyekto, ang lokasyon nagkinahanglan pa og technical assessment alang sa mga gikinahanglang rekisitos sa reclamation ug direktang pakig-alayon sa Philippine Reclamation Authority sa wala pa sugdi ang maong kalambuan.
Ang kinatibuk-ang tumong sa proyekto mao ang pagpamenos sa mga madaot nga isda human makuha, mapalambo ang kaluwasan sa pagkaon, ug mapaubos ang presyo sa isda sa merkado.
Atol sa diskusyon, gipangutana ni Gobernador Pamela Baricuatro ang posibilidad nga makakuha og dugang pundo aron maapil sa pagtuon ang pagpalambo sa kasamtangang dungguanan sa isda sa Dakbayan sa Naga.
Ang mga opisyal sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) 7 ug ang pribadong sektor nagkanayon nga daghang mga existing nga community fish landing centers sa tibuok Sugbo ug Bohol ang wala magamit o wala magmalampuson tungod sa kakuwang sa saktong pagplano.
Tungod niini, uyon ang konseho nga sagupon ang usa ka "hub-and-spoke" nga logistical framework.
Ubos niini nga pamaagi, palapdan ang feasibility study aron susihon kon kinsa sa mga nagpabilin nga community fish landing centers ang mamahimong sumpay nga mga sanga ngadto sa nag-unang hub sa Cordova.
Ang giaprubahang resolusyon nagmando sa BFAR 7, PFDA, kagamhanang lokal sa Cordova, ug sa Philippine Reclamation Authority sa pagdumala sa mga preparasyon ug mga pagtimbang-timbang sa dapit alang sa maong proyekto. / CDF