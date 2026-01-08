RdO mahimong legend sa PBA

Mapasigarbuon si Ranidel de Ocampo nga iretiro sa TNT Tropang 5G ang iyang No. 33 jersey gumikan sa kamatuoran nga pipila lang ka mga magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) ang natagaan ning maong oportunidad.
“Proud, kasi parang magiging legend ako, e. Masarap din kapag natatawag kang legend, PBA legend,” matod ni de Ocampo nga napatik sa Spin.ph.
Ipahigayon ang jersey retirement ceremony alang ni de Ocampo sa halftime sa Game 3 sa Philippine Cup semi-finals series tali sa Tropang 5G ug Meralco Bolts karong Biyernes, Enero 9, 2026. / ESL