Re-routing sa Pardo sugdan sa Aug. 29

DUNAY napulo ka adlaw nga dry-run sa ipatuman nga re-routing scheme sa kadalanan sa Barangay Poblacion-Pardo, Dakbayan sa Sugbo unya sa Agusto 29, 2025.
Ang Cebu City Transportation Office (CTTO) mopatuman og bag-ong traffic scheme aron mapalambo ang dagan sa trapiko ug kaluwasan sa mga pedestrian.
Niadtong Martes, ang pangulo sa CCTO nga si Raquel Arce nakigtigom sa mga opisyal sa Barangay Pardo pinangulohan ni Kapitan Danny Lim.
Ang bag-ong traffic scheme magsugod sa Sto. Tomas Quadrangle sa Pardo.
Usa ra ka agianan o one-way gikan sa eskina N. Bacalso Avenue ug Dela Victoria Street padulong sa E. Sabellano Street ug magpadayon hangtod sa Aznar Road.
One way gikan sa eskina N. Bacalso Avenue ug I. Tabura Street padulong sa E. Sabellano Street.
Ipatuman sab ang one-way gikan sa N. Bacalso Avenue ug Dela Victoria Street padulong sa Dacalos Street, dayon ngadto sa A. Gabuya Street.
One-way sab gikan sa Dacalos Street ug A. Gabuya Street pabalik sa N. Bacalso Avenue ug gikan sa N. Bacalso Avenue ug J. Tabura Street padulong sa Dacalos Street.
Mahimo na sab nga one-way gikan sa Dacalos Street ug A. Gabuya Street padulong sa F. Jaca Street.
Gikan sa F. Jaca Street ug J. Tabura Street pabalik sa Dacalos Street himuon na sab nga one-way.
Wala hinuoy kausaban gikan sa N. Bacalso Avenue ug I. Tabura Street padulong sa Dacalos Street ug A. Gabuya Street, unya mobalik sa N. Bacalso Avenue.
Gitambagan ang mga motorista nga mosunod sa mga karatula ug directional arrows nga gibutang sa lugar.
Ang pula nga “No Entry” nga mga karatula nagpasabot nga dili tugotang moagi sa maong dalan. / VLM