Reaksyon sa P42 nga wage increase sa CV, nabahin

Gisaway sa Alyansa sa mga Mamumuo sa Sugbo-Kilusang Mayo Uno (Ama Sugbo-KMU) ang bag-ong P42 nga daily wage increase sa Central Visayas nga ilang gihulagway nga kuwang aron matubag ang nagkataas nga gasto sa palaliton.
Sa pahayag ni Ama Sugbo-KMU Chairperson Jaime Paglinawan niadtong Septiyembre 28, 2026, niingon siya nga ang bag-ong minimum wage nga P582 sa Class A areas ug P542 sa Class B areas sugod Oktubre 14 kay “meager and unlivable.”
Giaprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 ang P42 nga umento human sa konsultasyon ug public hearings uban sa labor, management ug ubang stakeholders sa Central Visayas.
Gikompirmar sab kini sa National Wages and Productivity Commission sa miting niini sa Cebu City niadtong Septiyembre 26, diin nitambong si Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Tolentino.
Ang bag-ong wage rates mopataas sa minimum wage gikan sa P540 ngadto sa P582 sa Class A areas, lakip ang Expanded Metro Cebu, ug gikan sa P500 ngadto sa P542 sa Class B areas.
Kapin sa 300,000 ka minimum wage earners sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor ang gilauman nga makabenepisyo niini.
Matod ni Paglinawan, dili gihapon igo ang P42 nga umento aron masabtan ang pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton ug bayranan sa kuryente ug tubig.
Iyang gitataw nga layo gihapon kini sa minimum wage sa National Capital Region.
“The latest wage order from Regional Tripartite Wages and Productivity Board - Region 7 office fails to deliver social justice to workers, even though the Philippine Constitution clearly mandates that the State must ensure workers—organized and unorganized—receive a living wage. Specifically, a national minimum wage of P1,200,” matod ni Paglinawan.
Gipasabot sab niya nga P133.90 na karon ang gikinahanglan aron mapalit ang kantidad nga mapalit sa P100 niadtong 2018.
Iya sab gihisgutan ang taas nga gasto sa kuryente nga P14.96 kada kilowatt-hour ug bayranan sa tubig nga P259.16 kada bulan sa unang 10 cubic meters.
Lahi-lahi ang reaksyon sa publiko sa wage hike, diin adunay nihangop sa umento apan aduna sa’y nagtuo nga dili igo ang dugang nga P42 kada adlaw.
Aduna sa’y nangutana kon may kausaban ang wage adjustment tungod sa pagsaka sa plete, presyo sa mga palaliton ug mandatory employee contributions.
Ang ubang netizens nagpahayag sab og kabalaka nga ang umento mahimong makadugang sa gasto sa gagmay’ng negosyo ug posibleng makaapekto sa trabahoan.
Apan duna sa’y nihangop sa wage hike, nga nag-ingon nga mas maayo ang adunay umento kaysa walay
adjustment, samtang ang uban nagpasalamat sa mga grupo nga nangampanya alang sa mas taas nga suweldo ug nanghinaot og laing salary increase sa umaabot nga buwan.
Padayon nga nanawagan ang Ama Sugbo-KMU alang sa P1,200 national minimum wage nga matod ni Paglinawan makahatag og suweldong igo sa batakang panginahanglan sa mga mamumuo.
Gipakita sab sa grupo ang pagtubo sa ekonomiya sa Central Visayas, diin niingon silang ang mga mamumuo nakamugna og P1.19 trilyon nga kita sa 2023, P1.28 trilyon sa 2024 ug P1.32 trilyon sa 2025.
Matod ni Paglinawan, wala motakdo sa P42 nga umento ang pagtubo sa ekonomiya sa rehiyon ug nanawagan siya sa Kongreso ug Senado nga mopasar og balaod alang sa living wage aron maseguro ang mas dignidad nga suweldo sa mga mamumuo. / DPC