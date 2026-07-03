Realignment sa CBRT gisalikway, gipaluyohan ang orihinal nga rota

Gisalikway sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang gisugyot nga realignment sa Department of Transportation (DOTr) para sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.
Gisagop niini ang baruganan ni Bise Mayor Tomas Osmeña nga ang siyudad mismo ang angay nga mosupak sa maong kausaban ug iinsistir ang orihinal nga rota gikan sa Bulacao hangtod sa Talamban.
Ang maong lakang nga giaprubahan human sa taas nga deliberasyon ug nabahin nga botasyon sa usa ka espesyal nga sesyon niadtong Biyernes, Hulyo 3, 2026, nag-amendar sa orihinal nga wordings sa resolusyon, diin sa una nag-awhag lang unta sa DOTr nga isalikway ang realignment.
Giaprubahan ang resolusyon human nibotar ang konseho pinaagi sa pag-divide sa house.
Ang nibotar pabor mao sila si Konsehal Philip Zafra, Paul Labra, Michelle Abella-Celona, Sisinio Andales, Alvin Arcilla, ug Jose Abellanosa.
Ang nibotar batok niini mao sila si Konhal Pastor “Jun” Alcover Jr. ug Harry Eran, samtang sila si David Tumulak, Winston Pepito, Mikel Rama, ug Nice Archival nag-abstain tungod kay gusto pa nila og dugang panahon sa pagtuon sa legal nga mga implikasyon sa maong lakang.
Malampusong naduso ni Osmeña nga usbon ang pinulongan aron ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mismo ang direktang mosalikway sa maong sugyot.
“We’re not asking the DOTr to reject it. We are rejecting it,” matod pa ni Osmeña atol sa sesyon.
Sumala sa bise mayor, kon tugotan ang resolusyon nga magpabilin isip usa lang ka hangyo ngadto sa DOTr, magpabilin nga gawasnon ang nasudnong kagamhanan sa pagpadayon sa gisugyot nga alignment bisan pa man kon mosupak ang siyudad.
“If the city disapproves the alignment, the DOTr cannot override it,” iyang rason samtang gihulagway niya ang amendment nga adunay “minor but big impact.”
Ang giaprubahan nga resolusyon nagsalikway sa gisugyot nga realignment ug nanawagan alang sa hingpit nga pagpahiuli ug pagpatuman sa orihinal nga CBRT alignment gikan sa Barangay Bulacao sa habagatan paingon sa Barangay Talamban sa amihanan.
Ang kontrobersiya nagtuyok sa sugyot sa DOTr nga hatagan og prayoridad ang usa ka segment sa CBRT nga nagkonektar sa South Road Properties (SRP), samtang ang mga bahin sa orihinal nga Bulacao-Talamban corridor nagpabilin pa nga wala pa nahuman.
Kanunay nga nangatarungan si Osmeña nga ang pag-una sa SRP alignment nagpalayo sa proyekto gikan sa katuyoan nga moserbisyo sa mga dapit nga dasok sa puy-anan sa amihanan ug habagatan nga mga distrito sa siyudad.
Si CBRT Project Manager Norvin Imbong nagpabilin sa iyang baruganan nga ang orihinal nga Bulacao-Talamban alignment nagpabilin nga kabahin sa proyekto ug wala kini biyai.
Matod niya, ang segment sa SRP giuna tungod kay mas sayon kini ipatuman sa dili pa moabot ang deadline sa pagtak-op sa loan sa proyekto nga pundohan sa World Bank sa Septiyembre 2026.
Atol sa mga deliberasyon, gipasabot ni Imbong nga ang SRP corridor nagkinahanglan og gamay o wala’y right-of-way acquisition nga nagtugot sa pagtukod nga mopaspas samtang gipahimuslan ang nahabiling pundo sa loan.
Iyang giingon nga ang orihinal nga corridor nagpadayon sa pag-atubang sa dagkong mga hagit sa right-of-way, diin gamay nga bahin pa lang sa mga apektadong property ang nakuha.
Iyang gitaho nga 121 ka mga property ang gikinahanglan nga mapalit, diin 39 niini ubos sa negotiated sale samtang 82 ang magkinahanglan og expropriation. / CAV