Reaves bayani sa Lakers

Nakapuntos si Austin Reaves pinaagi sa iyang buzzer-beater driving jumpshot aron agakon ang Los Angeles Lakers sa makapakurat nga kadaugan batok sa host Minnesota Timberwolves, 116-115, ning Huwebes, Oktubre 30, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nagpakatap si Reaves og 28 puntos ug career-high 16 assists alang sa Lakers, nga nakahimo ning kadaugan bisan wala ang ilang nangaangol nga superstars nga sila si LeBron James ug Luka Doncic.
Kuyaw sab nga nakaduwa alang sa Lakers mao si Jake LaRavia, kinsa nagpakatap og 27 puntos sa
10-for-11 shooting, lakip na niini ang 5-for-6 three-point shooting.
Ang Lakers, nga ningsaka sa 3-2 nga rekord, nakadawat sab og 17 puntos matag usa gikan nila ni Rui Hachimura ug DeAndre Ayton ug 15 puntos gikan ni Dalton Knecht.
Ang Timberwolves, nga ningkombati nga wala ang usa sa ilang mga pambato nga si Anthony Edwards, gipangulohan ni Julius Randle pinaagi sa iyang 33 puntos samtang niamot og 30 puntos si Jaden McDaniels.
Human sa sikit nga kombati sa 1st quarter, hinayhinay nga ningbiya ang Lakers hangtod nga nakaposte sila og 20 puntos nga labaw sa 3rd quarter.
Nagkumboya sila si Randle ug McDaniels aron pagukoron ang Timberwolves hangtod nga nailog nila ang labaw, 115-114, sa nahabiling 10.2 segundos.
Human niini, nitawag og timeout ang Lakers aron planuhon ang usa ka set play alang sa nakapadaog nga puntos ni Reaves.
Tuod man, wala gisayang ni Reaves ang dakong pagsalig ni coach JJ Redick ngadto kaniya.
Nadawat ni Reaves ang bola gikan sa inbound pass ni LaRavia ug ni-dribble kini paingon sa freethrow line dayong itsa sa nakapadaog niyang running jumper.
Niadtong higayuna, nalutsan ni Reaves ang depensa nila ni McDaniels ug Timberwolves big man Rudy Gobert.
Sa pagpadaplin nila ni James ug Doncic, si Reaves mao na gyud ang numero unong opsyon sa Lakers alang sa ilang opensa.
Sa niaging duwa sa Lakers diin ilang gipayukbo ang Sacramento Kings, 127-120, si Reaves nirehistro og career-high 51 puntos. / Gikan sa wires