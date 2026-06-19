Reaves gilaumang magpabilin sa LAL

Gilaumang magpabilin sa Los Angeles Lakers si Austin Reaves bisan moubos og gamay kumpara sa angayan niyang dawatong suweldo kon mopirma siya og bag-ong five-year contract diin gibanabanang moabot kini sa $239 million.
Kon buot hunahunaon, puwede pang mangayo og mas dakong suweldo si Reaves.
Apan gilaumang dili kini niya buhaton hilabi na kay plano sa Lakers nga magporma og puwersa nga magpalibot kaniya ug ni Luka Doncic.
Dili ikalimod nga edaran na sab gyud ang laing pambato sa Lakers nga si LeBron James hinungdan nga kinahanglan nilang mohimo og lakang kabahin niini. / Gikan sa wires