Reaves hapit na mobalik pagduwa

Adunay posibilidad nga makabalik na pagduwa ang usa sa mga pambato sa Los Angeles Lakers nga si Austin Reaves sa dili pa mahuman ang ilang pagpakigparang sa Houston Rockets sa Western Conference first round series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Si Reaves nakasinati og angol (Grade 2 oblique strain) niadtong Abril 2, 2026 atol sa kapildihan sa Lakers batok sa defending champion Oklahoma City Thunder sa regular season.
Nasuta nga nisugod na pagpraktis og balik si Reaves apan sa 1-on-1 lang una. Human niini, mosuway siya og 3-on-3, dayon 5-on-5 na. / Gikan sa wires