Reaves malaumong makaduwa’g balik

Malaumon si Austin Reaves nga makabalik na siya pagduwa sa pag-host sa Los Angeles Lakers sa Houston Rockets karong Huwebes, Abril 30, 2026 (PH time), sa Game 5 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Kon madayon, mao kini ang labing unang pagduwa ni Reaves human siya nakasinati og angol (Grade 2 left oblique strain) niadtong Abril 3 sa ulahing bahin sa regular season.
Bisan wala si Reaves ug hasta si Luka Doncic sa nag-unang upat ka mga duwa sa series, ang Lakers nakamaneho gihapon pagposte og 3-1 nga bintaha. / Gikan sa wires