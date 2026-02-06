Reaves miagak sa Lakers

Gisugakod sa host Los Angeles Lakers ang sayo nga pagbiya sa usa sa ilang labing mga pambato nga si Luka Doncic aron lupigon ang nagkainit nga Philadelphia 76ers, 119-115, kagahapon, Biyernes, Pebrero 6, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Doncic kinsa nag-average og season-best 33.4 puntos, nakasinati og angol sa iyang wala nga tiil sa nahabiling 3:03 minutos sa 2nd quarter hinungdan nga nibiya sa duwa ug wala na nakabalik. Nimugna siya og 10 puntos.
Sa pagbiya ni Doncic, nadugangan ang obligasyon ni Austin Reaves sa opensa ug iya kining gihangop pinaagi sa pagmugna og 35 puntos.
Nidugang og 17 puntos si LeBron James samtang ningtampo og 14 puntos matag usa sila si Jake LaRavia ug Rui Hachimura alang sa Lakers, nga karon pa nakabalik pagduwa sulod sa ilang balwarte human sa walo ka sunodsunod nga road games.
Kanunay unta nga naglabaw ang 76ers sa duwa ug nakalabaw sila og 14 puntos, 74-62, sa nahabiling 10:50 minutos sa 3rd quarter.
Hinayhinay nga nikamang ang Lakers hangtod nga nakuha nila ang labaw sa labing unang higayon, 88-87, human sa three-pointer ni Reaves.
Ang maong three-pointer ni Reaves maoy nidugkat sa 8-0 run nga siya lang ang nimugna. Nakahatag kini sa Lakers og 93-87 nga labaw sa nahabiling 10:16 minutos.
Laing 13-4 run nga gituldokan sa laing three-pointer ni Reaves, ang nagpainat sa labaw sa Lakers ngadto sa 106-93, sa nahabiling 5:24 minutos.
Human niini, dakong rally ang gihimo sa 76ers – lakip na niini ang 10 ka sunodsunod nga wala’y tubag nga mga puntos – nga maoy hinungdan nga napahakan nila og dako ang labaw sa Lakers, 110-104, sa nahabiling 1:47 minutos.
Gipahugtan sa Lakers ang ilang bakos aron protektahan ang gamay nga labaw hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang 76ers gipangulohan ni Joel Embiid pinaagi sa iyang 35 puntos samtang niamot og 26 puntos ug 13 assists si Tyrese Maxey. / Gikan sa wires