Reaves nagpanikad sa bag-ong Lakers

Gipasabot ni Austin Reaves nga hangtod karon, wala pa siya nakahangop sa dakong kausaban sa puwersa sa Los Angeles Lakers hilabi na sa pagbiya ni LeBron James apan iyang giklaro nga naghinamhinam na siya moduwa kauban ang bag-o niyang mga kauban.
Gawas ni James, kinsa wala pa nakadesisyon asa mobalhin, nawala sab sa Lakers sila si Marcus Smart (Houston), Deandre Ayton (Washington), Rui Hachimura (LA Clippers) ug Luke Kennard (Phoenix).
“The pieces that are coming in, I’m very excited about and I’m happy to get started today and see where it goes,” matod ni Reaves. / Gikan sa wires