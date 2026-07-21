Reaves nagpanikad sa bag-ong Lakers

Nagkanayon si Austin Reaves nga andam siyang mopas-an og mas bug-at nga obligasyon isip usa sa nahabiling mga lider sa Los Angeles Lakers kansang puwersa adunay dakong kausaban.
Sa sunod nga season sa National Basketball Association (NBA), ang Lakers mokombati nga wala na sila si Marcus Smart, Luke Kennard, Rui Hachimura ug LeBron James.
Matod ni Reaves nga nagpanikad na sab siya moduwa kauban ang bag-ong mga sakop sa Lakers nga sila si Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, ug Walker Kessler. / Gikan sa wires