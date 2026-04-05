Reaves napiang, mopahuway sa regular season

Nakuhaan og pwersa ang Los Angeles Lakers sa nahabilin nga mga duwa sa regular season sa National Basketball Association (NBA) tungod sa pagkapiang ni Austin Reaves.
Gipahibalo sa Lakers nga si Reaves mopahuway og upat ngadto sa unom ka semana tungod sa Grade 2 left oblique strain.
Si Reaves dako nga pwersa sa Lakers kay nag-average kani sa Lakers og 23.3 puntos, 5.5 assists, 4.7 rebounds ug 1.1 steal sulod sa 51 ka duwa karon nga season.
Ang maong balita nisunod human sa pag-anunsiyo nga mopahuway pud si Luka Doncic tungod sa iyang nakuha nga injury niadtong Biyernes batok Oklahoma City Thunder. / RSC