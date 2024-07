Rebuild tumong sa Nets

Ang pag-trade sa Brooklyn Nets sa ilang labing maayo nga all-around player nga si Mikal Bridges ngadto sa New York Knicks usa ka paagi sa ilang pag-rebuild.

Si Bridges mao ang importante nga pyesa sa Nets sa ilang pagpadala kang Kevin Durant sa Phoenix sa 2003 ug ang iyang maayong duwa nagamit sa Phoenix.

Bugti niini mao nga molampos pagkuha ang Nets sa draft picks sa Knicks sa umaabot, matod ni general manager Sean Marks. “This build, do I think it’s going to take time? I mean, I think we’ll be strategic in it.” / AP